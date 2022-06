Unterägeri Eine «überdimensionierte Luxusallee» oder doch eine «Gefahrenbereinigung» – Der Gemeinderat muss Kritik einstecken Der Baukredit für den neuen Rad- und Gehweg vom Dorf zum Naherholungsgebiet Schützen wurde an der Gemeindeversammlung deutlich abgelehnt. Ein Neubau für eine zusätzliche Kinderkrippe und die Ludothek hingegen kann in Angriff genommen werden.

Ein «Grundsatzentscheid» - wie es Gemeindepräsident Fridolin Bossard ausdrückte - sorgte für die meisten Diskussionen an der Gemeindeversammlung am Montagabend in Unterägeri: Für einen Rad- und Gehweg oder dagegen? Es bildete sich eine Allianz bestehend aus GLP, Grüne, SP, SVP und der Bauernvertretung gegen den vom Gemeinderat geplanten Rad- und Gehweg an der Zugerbergstrasse im Abschnitt Schützen bis Dorfeingang. 1,3 Millionen Franken soll die Sanierung der Strasse sowie deren Erweiterung für den Langsamverkehr kosten.

Gemeindepräsident Fridolin Bossard (FDP). Bild: Christian H. Hildebrand,

Geplant war eine Verbreiterung der Strasse, bei der Rad- und Gehweg teilweise durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn abgetrennt. Rund 95 Prozent des Landes, das dafür geopfert werden müsste, gehört bereits der Gemeinde. Die Sanierung soll im Zusammenhang mit dem Neubau des Restaurant Schützen durch die Korporation und der damit verbundenen Aufwertung des Naherholungsgebiets in Angriff genommen werden.

Damit waren nicht alle einverstanden. Die Gegenargumente aber unterschieden sich. Grüne, SP und Martin Merz, der für die Unterägerer Bauern sprach, störten sich daran, dass Kulturland für die Verbreiterung der Strasse genutzt werden soll. Zwar gab es von linker Seite durchaus Lob dafür, dass der Gemeinderat sich für den Langsamverkehr einsetzt. Das ausgearbeitete Projekt aber passte dann doch nicht.

Änderungsantrag für eine Projektminimierung

Für die SVP ist das vorgeschlagene Projekt laut Vertreterin Esther Monney-Rogenmoser eine «überdimensionierte Luxusallee». Raphael Weiss von der GLP stellte gar einen Änderungsantrag, dass eine Projektminimierung vorgenommen werden soll.

Insgesamt acht Votanten nahmen den Weg an das Rednerpult auf sich. Einzig die Vertreter der FDP, Markus Spörri und Colin Biermann, sprachen sich für das vorgeschlagene Projekt aus. Bei der Zugerbergstrasse handle es sich um eine «saugefährliche Strasse», so Spörri. Es gehe um die Sicherheit und nicht um die Realisierung eines Luxusprojekts.

Schliesslich wurden sowohl der Änderungsantrag der GLP wie auch der Antrag des Gemeinderates von den 237 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger deutlich abgelehnt.

Fünf Interpellationen zum Abschluss

Die restlichen offiziellen Traktanden - die Jahresrechnung 2021 mit einem Gewinn von 8,9 Millionen Franken und der Baukredit für den Neubau einer Kinderkrippe und der Ludothek in der Höhe von 3,5 Millionen Franken - wurden deutlich angenommen. Zudem wurde die Motion der Mitte «Aufwertung Alter Turnplatz (Parkplatz Kirche) im Oberdorf» wie vom Gemeinderat vorgeschlagen für erheblich erklärt.

Zusätzlich beantwortete der Gemeinderat fünf Interpellationen zu den Themen Alterspolitik (FDP), zwei zum bezahlbaren Wohnraum (Mitte und ALG) und zwei zur Energie-Strategie, Biodiversität sowie zum geplanten Wärme- und Energieverbundnetz (ALG und GLP sowie FDP).