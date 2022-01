Unterägeri Thomas Werner zieht sich aus dem Kampf um den freien Gemeinderatssitz zurück Der SVP-Kandidat räumt das Feld zu Gunsten der FDP und der Mitte. Im ersten Wahlgang verpassten die Kandidatin und der Kandidat das absolute Mehr.

In welche Richtung soll es gehen? Die Unterägerinnen und Unterägerer haben die Wahl. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 11. November 2021)

Vom Dreikampf zum Duell: Gemeinsam mit der Unterägerer SVP hat Thomas Werner entschieden, nicht zum zweiten Wahlgang für den Gemeinderat anzutreten. Stattfinden wird die Wahl am 6. März. Im Rennen bleiben Manuela Inglin-Henggeler von der FDP sowie Mitte-Vertreter Andreas Koltszynski.

Thomas Werner landete beim ersten Wahlgang vom 9. Januar mit 702 Stimmen auf dem dritten Platz. Das absolute Mehr von 1340 Stimmen verpasste er damit deutlich. Manuela Inglin-Henggeler machte 1113 Stimmen, Andreas Koltszynski 863. Kurz nach der Wahl hatte Werner noch nicht entschieden, ob er beim zweiten Wahlgang wieder dabei ist. «Die Kandidaten sind alle nahe beieinander, die SVP kann mithalten», sagte er.

In der Zwischenzeit hat er gemeinsam mit der Parteileitung entschieden, sich zurückzuziehen. Trotzdem zieht Parteipräsidentin Trix Iten ein positives Feedback: «Wir mussten wegen des sehr überraschenden Rücktritts von Sepp Ribary extrem schnell einen Kandidaten präsentieren.» Der SVP sei es gelungen, einen engagierten und aktiven Wahlkampf zu betreiben.

«Trotz der Favorisierung der FDP-Kandidatin konnten wir in Schlagdistanz bleiben und die Wahl offen halten»,

ergänzt Iten und schliesst: «Das wäre für die SVP vor wenigen Jahren noch nicht möglich gewesen.» Das Resultat zeige, dass der Kandidat bei der Bevölkerung einen starken Rückhalt geniesse. Wen die Partei nun unterstütze, sei noch nicht erörtert, so Trix Iten.

«Sich so kurz vor den offiziellen Wahlen vom Herbst 2022 mit einem vorzeitigen Rücktritt des Präsidenten und die Gemeinderatssitze sichern zu wollen, ist tatsächlich sehr unschön», beschreibt Trix Iten das Vorgehen der FDP Unterägeri. Gemeinderat Fridolin Bossard (FDP) wurde nach dem Rücktritt von Josef Ribary (FDP) im Oktober 2021 in stiller Wahl zum Gemeindepräsidenten gewählt. Die Präsidentin der SVP findet deutliche Worte: «Der FDP ging es klar um den Machterhalt durch die Hintertür.»

Andreas Koltszynski greift noch einmal an

Andreas Koltszynski von der Mitte. Bild: PD

Bereits kurz nach der Rücktrittserklärung von Josef Ribary hiess es von der Mitte, dass «ein schaler Nachgeschmack bleibt». Dieses Mal gibt die Mitte nicht klein bei. Sie ist mit ihrem Kandidaten Andreas Koltszynski wieder dabei.

«Die Mitte will auch beim zweiten Wahlgang der Bevölkerung eine echte Wahl bieten»,

so Parteipräsident Matthias Buzzi. So soll den Wählern der Mitte verdeutlicht werden, dass es Koltszynski ernst sei mit dem Eintritt in den Gemeinderat.

Manuela Inlgin-Henggeler von der FDP. Bild: PD

Für die Siegerin des ersten Wahlganges, Manuela Inglin-Henggeler, war schon am Wahlsonntag klar, dass sie auch ein zweites Mal antreten wird.

«Selbstverständlich treten wir wieder an. Das ist Ehrensache»,

sagt FDP-Präsidentin Gabriela Ingold auf Nachfrage. Obwohl der FDP-Politikerin rund 200 Stimmen zum absoluten Mehr fehlten, zeigt sie sich sehr zufrieden: «Wir sind auf Zielkurs.» Die Partei habe das Gemeindepräsidium verteidigt und lägen bei der Besetzung des vakanten Gemeinderatssitzes in Führung. «Manuela Inglin macht ihre Sache sehr gut», so Ingold. Sie habe zwei starke Konkurrenzen auf Distanz halten können. Am 9. Januar habe ein Grundstein für den Erfolg gelegt werden können, aber: «Wir werden mit Bedacht in den zweiten Wahlgang gehen, trotz Vorsprung die Bodenhaftung nicht verlieren und konzentriert weiter arbeiten», führt Ingold zur Strategie aus.

ALG, GLP sowie SP haben bisher keine Stellungnahmen abgegeben, ob sie Manuela Inglin-Henggeler oder Andreas Koltszynski unterstützen.