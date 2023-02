Unterägeri Über 200’000 Franken ergaunert: Telefonbetrüger ziehen Seniorenpaar über den Tisch Ihre Tochter habe einen Mann überfahren und sei im Gefängnis: Mit dieser erfundenen Geschichte haben Telefonbetrüger ein Ehepaar aus Unterägeri dazu gebracht, ihnen über 200’000 Franken zu übergeben. Die Zuger Polizei ruft zur Vorsicht auf.

Im Kanton Zug treiben Telefonbetrüger ihr Unwesen. Wie die Zuger Polizei schreibt, ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Telefonanrufen gekommen, bei denen sich eine unbekannte Person als Polizist oder Polizistin oder als Mitarbeitende einer anderen Behörde ausgegeben und mit einer erfundenen Geschichte versucht hat, Geld zu ergaunern. Die meisten Angerufenen hätten jedoch richtig reagiert und das Gespräch umgehend beendet.

Bei einem Seniorenehepaar aus Unterägeri waren die Betrüger mit dieser Masche hingegen erfolgreich. Sie gaben sich als Polizisten aus und erzählten dem Paar, dass ihre Tochter ein Rotlicht überfahren und einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden und inzwischen im Spital verstorben. Die Tochter sei festgenommen und auf den Polizeiposten gebracht worden.

Bargeld und Goldvreneli

Die vermeintlichen Polizisten forderten das Ehepaar auf, 300’000 Franken zu bezahlen, damit ihre Tochter wieder auf freien Fuss komme und der Vorfall nicht an die Presse gehe. Daraufhin besorgte das Ehepaar bei zwei verschiedenen Bankinstituten insgesamt 200’000 Franken sowie Goldvreneli im Wert von rund 15’000 Franken.

Noch am gleichen Tag hätten die beiden die Vermögenswerte an ihrem Wohnort an einen ihnen unbekannten Mann übergeben, wie die Zuger Polizei weiter schreibt. Eine zweite Übergabe erfolgte am Nachmittag an eine unbekannte Frau. Danach hätte ihnen die unbekannte Täterschaft versichert, dass ihre Tochter von der Polizei an ihren Wohnort gebracht werde. (tos)