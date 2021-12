Unterägeri Wie positioniert sich der Gemeinderat bei der Alterspolitik? Viele ältere Leute wollten möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Ist die Gemeinde Unterägeri darauf vorbereitet? Die FDP Unterägeri hat dazu eine Interpellation beim Gemeinderat eingereicht.

Die Menschen in der Schweiz leben langer, dies ist aufgrund der demografischen Entwicklung Fakt. Zudem sind die alteren Generationen in der Regel fitter; vor allem sind sie sich gewohnt, selbst ihre Zukunft zu bestimmen, heisst es in einer Medienmitteilung der FDP Unterägeri. Im Bereich der finanziellen Altersvorsorge (AHV/Pensionskasse) werde auf Kantons- und vor allem Bundesebene intensiv nach mehrheitsfähigen Lösungen gerungen.

Den Gemeinden komme beim Thema Alter ebenfalls eine grosse Bedeutung zu: Dank guter ambulanter Pflegeangebote können pflegebedürftige Personen heute zu Hause betreut und gepflegt werden. Obschon die Zahl pflegebedürftiger Personen in der Bevölkerung zugenommen hat, habe der Anteil der davon im Heim betreuten Personen in unserem Kanton abgenommen, wird weiter geschrieben.

Ein Zuwachs sei hingegen bei den ambulant erbrachten Pflegestunden zu verzeichnen. Erst möglichst spät in ein Pflegeheim eintreten zu müssen, wünschen sich viele ältere Menschen. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Zuger Pflegeheime bis 2025 genügend Kapazitäten haben, wenn Personen mit nur leichtem Pflegebedarf vermehrt ambulant betreut werden.

Sieben konkrete Fragen zur Alterspolitik

Damit die Gemeinde Unterägeri die vorhandenen Trends aufnehmen beziehungsweise darauf vorbereitet und entsprechend agieren kann, stellen sich für die FDP Unterägeri die folgenden Fragen:

Die Gemeinde Unterägeri hat zwar kein eigentliches Altersleitbild, sicher aber klare Vorstellungen über die gemeindliche Alterspolitik. Wie sieht die strategische Ausrichtung aus und wo setzt der Gemeinderat diesbezüglich Schwerpunkte? Wird die Einwohnergemeinde in Bezug auf Altersfragen von Fachleuten begleitet? Wenn ja, wer wird zugezogen? Möchte der Gemeinderat, dass Unterägeri als eine «Altersfreundliche Gemeinde» wahrgenommen wird? Welche Vorstellungen hat der Gemeinderat? Die Gemeinde Unterägeri hat das Beratungsmandat mit dem Verein Pro Senectute aufgelöst. Anlaufstelle ist der Sozialdienst. Wir befürchten, dass dies eine Hemmschwelle für Fragen und Beratung im Bereich der physischen und psychischen Gesundheit darstellen könnte. Zudem ist dieses Angebot wenig bekannt. Könnte sich der Gemeinderat vorstellen, hier mehr in die Offensive zu gehen? Wie möchte der Gemeinderat sicherstellen, dass es auch niederschwellige Angebote gibt? Braucht es im ambulanten und stationären Bereich Anpassungen beim vorhandenen Angebot innerhalb der Gemeinde Unterägeri? Wie sieht der Gemeinderat die Zukunft des Chlösterlis Unterägeri und welchen Einfluss nimmt er auf dessen strategische Ausrichtung? Wie viele Alterswohnungen sind in der Gemeinde Unterägeri vorhanden. Wie viele von diesen Wohnungen verfügen über professionelle Serviceeinrichtungen? Wo ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Oberägeri denkbar?

Der Unterägerer Gemeinderat wird die Interpellation voraussichtlich an der Gemeindeversammlung im Sommer 2022 beantworten. (cro)