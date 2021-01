Unterägeri Zuger Polizei widerruft Vermisstmeldung Eine Vermisstmeldung vom 14. Januar wurde von der Polizei revoziert. Der vermisste Mann ist tot.

(sok) Ein seit dem 14. Januar in Unterägeri vermisster Mann ist tot, wie die Zuger Polizei mitteilt. Der Leichnam wurde am Dienstag, den 26. Januar, in der Gemeinde Walchwil aufgefunden. Es liegen aktuell keine Hinweise auf Dritteinwirkung vor.