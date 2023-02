Unterhalt Wegen Bauarbeiten: Zwischen Gisikon-Root und Rotkreuz fallen am Wochenende die meisten Züge aus Weil die SBB die Gleise sanieren, kommt es am Wochenende zu Behinderungen. Es verkehren Ersatzbusse.

Die SBB ersetzen zwischen Rotkreuz und Gisikon-Root die Gleise. Bild: Maria Schmid (19. September 2017)

Die SBB erneuern seit Ende Januar zwischen Gisikon-Root und Rotkreuz Gleise und die Fahrbahn. Am kommenden Wochenende werden ein Gleis und mehrere Weichen umgebaut. Hierfür wird die Strecke Gisikon-Root - Rotkreuz gesperrt. Es verkehren Ersatzbusse. Die Reisezeiten verlängern sich um wenige Minuten. Es kommt zu Einschränkungen im Zugverkehr, «zum Teil Ausfall», heisst es auf der Website der SBB. SBB-Mediensprecher Oliver Dischoe präzisiert: «Es gibt vereinzelte Züge, die aufgrund der Baustellenplanung durchgehend verkehren können – aber das sind nur sehr wenige». Deshalb empfehlen die SBB, vor jeder Reise die Verbindung im Online-Fahrplan zu prüfen.

Im Regionalverkehr sind die Züge auf der Linie S1 (Luzern-Zug/Baar) betroffen, im Fernverkehr die Züge Luzern-Zürich HB-Konstanz. Die Züge Luzern-Bellinzona fallen aus. Die Züge Lugano-Luzern-Basel verkehren via Lenzburg und Olten mit Halt in Rotkreuz. Die Bauarbeiten starten am Freitagabend um 23.45 Uhr und dauern bis Sonntagabend Betriebsschluss.

Um den Zugverkehr am Tag aufrecht zu erhalten und die Sicherheit zu gewährleisten, sind die SBB gezwungen, einige der Arbeiten im Gleisbereich in der Nacht sowie am Wochenende bei gesperrtem Gleis und ausgeschalteter Fahrleitung zu realisieren. Die SBB führen die Arbeiten nur in der Nacht oder am Wochenende durch, wenn sie nicht am Tag realisiert werden können. Die SBB bitten Reisende und Anwohnerinnen für allfällige Unannehmlichkeiten um Verständnis. Die Gleiserneuerungsarbeiten bei Rotkreuz dauern noch bis zum 24. Februar. (rem)