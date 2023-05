Unterhaltung Fabienne Gyr ist Publikumsliebling: Die Zugerin räumt beim Prix Walo ab – Fabienne Louves geht leer aus Der Prix Walo ehrt die Besten der TV- und Unterhaltungsbranche der Schweiz. Unter den Preisträgern der 47. Ausgabe befindet sich auch die Zugerin Fabienne Gyr.

Fabienne Gyr mit ihrem Prix Walo . Bild: Michael Buholzer/ Keystone (14. Mai 2023, Zürich)

Unter den Preisträgern des am Sonntagabend verliehenen Prix Walo befindet sich auch die Zuger Moderatorin Fabienne Gyr. Das berichtet PilatusToday. Während die Expertenjury etwa Patent Ochsner oder Joya Marleen zu den «Besten der TV- und Unterhaltungsbranche» kürten, räumte Gyr andernorts ab. Und zwar bei der Wahl des Publikumslieblings 2020-2022, welcher vom Publikum mittels Telefonvoting bestimmt wurde.

Mitte Mai auf ihre Nominierung für den Preis angesprochen, sagte sie gegenüber Tele1: «Ich bin eine absolute Realistin. Ich freue mich, an die Verleihung zu gehen und einen schönen Abend zu geniessen. Aber ich bin so frisch in der Branche. Vielleicht gibt es dann irgendwann in meinem Leben einen Prix Walo.»

Fabienne Gyr spricht über ihre Nomination. Video: Tele1

Nun ist klar: Die ehemalige Tele1-Moderatorin, die ihre Karriere bei Radio Central startete, hat in den SRF-Formaten «Samschtig Jass», «SRF bi de Lüt» und «Sportpanorama» beim 47. Prix Walo das Schweizer Publikum von sich überzeugt. Die Luzerner Sängerin Fabienne Louves, die ebenfalls in der Kategorie des Publikumslieblings nominiert worden war, ging am Sonntag leer aus. (mha)