Unterricht unter freiem Himmel in Hagendorn Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn erhält ein grünes Klassenzimmer – finanziert durch ein Benefizkonzert.

Das Heilpädagogische Zentrum in Hagendorn wird zurzeit umgebaut. Bild: Matthias Jurt (22. Januar 2020)

Zurzeit sind die Bauarbeiten am alten Schulhaus des Heilpädagogischen Zentrums Hagendorn (HZH) in vollem Gange. Dort sollen ab dem Frühling die älteren Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. In diesem Zusammenhang ist auch ein sogenanntes grünes Klassenzimmer geplant. Weil das Zentrum dessen Finanzierung nicht allein stemmen kann, organisieren die Lions Clubs des Kantons Zug ein Benefizkonzert: Am Mittwoch, 11. März, tritt das japanische Trommel-Ensemble Kodo im Theater Casino Zug auf.

HZH-Stiftungsratsmitglied Toni Trottmann, der für den Umbau zuständig ist, erklärte kürzlich bei einer Pressekonferenz die Idee des grünen Klassenzimmers: Die Schülerinnen und Schüler sollen die Natur aktiv erleben können und dort eine Abwechslung zum normalen Schulalltag haben.

Konkret wird der Unterricht in zwei Halbkreisen, die an das alte Schulhaus und den dazu stehenden Schopf angrenzen, stattfinden. Dabei nimmt die Klasse auf Granitsteinen Platz. Stiftungspräsident Oliver Furrer betonte, dass das Projekt aufgrund der speziellen Bedürfnisse der körperlich und/oder geistig eingeschränkten Schülerinnen und Schüler komplex sei. So sieht das rund 250000 Franken teure Projekt unter anderem einen Kies-Platz neben dem Schulhaus vor, der rollstuhlgängig sein muss. Trottmann, der schon bei 25 anderen Schulhausumbauten als Berater fungierte, kann sich in einem späteren Schritt einen Garten, einen Brunnen und Kleintiere wie Hasen im Schopf vorstellen.

Alte Kontakte ermöglichen ein Wiedersehen

Der Wunsch zum grünen Klassenzimmer sei im Gegensatz zu anderen Projekten nicht von aussen, sondern von der Schule selbst geäussert worden, sagt Oliver Furrer. Furrer, der Mitglied im Lions Club ist, kam zusammen mit dem Clubmitglied Gusti Villiger auf die Idee eines Benefizkonzertes. Villiger konnte dabei auf alte Kontakte zurückgreifen: Er führte früher das Casino und lud während dieser Zeit das Trommel-Ensemble Kodo mehrmals in sein Theater ein. Nun ist ein Wiedersehen möglich. Villiger freut sich sichtlich, die bekannte Gruppe für einen Halt in Zug gewonnen zu haben – während einer Tour zwischen Rom und London.

Die Tickets werden 150 Franken kosten, was für Auftritte dieser Gruppe aber nicht aussergewöhnlich sei (erwerbbar sind sie unter www.theatercasino.ch). Das Plakat für das Konzert kreierte übrigens der Zuger Grafiker Daniel Christen ehrenamtlich. Oliver Furrer sagt: «Das Benefizkonzert ist ein Riesenglück für uns!» Das umgebaute Schulhaus samt grünem Klassenzimmer wird voraussichtlich Mitte Mai bezogen.