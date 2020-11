Unterstützung für den Bebauungsplan in Hagendorn Zur Abstimmung vom 29.November über den Bebauungsplan Allmend Hagendorn: Änderung Bebauungsplan sowie Teiländerung Zonenplan

Gegner der Änderung des Bebauungs- und Zonenplanes Allmend Hagendorn wehren sich mit allen möglichen Behauptungen und vergessen ganz entscheidende Fakten. Es besteht heute ein aktueller rechtskräftiger Bebauungsplan. Der Bebauungsplan-Perimeter, der auch nicht verändert würde, befindet sich in der Zone WA3. Es mag den Gegner der Vorlage eventuell gelingen, mit ihren vielfach auf persönlichen Interessen beruhenden Argumenten und Behauptungen die Abstimmung zu gewinnen und das alteingesessene Unternehmen zu zwingen mit den 300Arbeitsplätzen einen anderen Standort zu suchen. Wer nun glaubt, mit dieser Tat etwas gewonnen zu haben – der irrt gewaltig. Die sich im Eigentum der Familie G. Baumgartner AG befindenden Büro- und Produktionsgebäude eignen sich ideal für einen Gewerbepark mit 20 bis 30 Gewerbebetrieben unterschiedlichster Art. Das über 7000 Quadratmeter grosse Baufeld an der Frauentalstrasse mit den diversen kleineren Wohnhäusern, lässt nach gültigem Baurecht eine Wohnnutzung mit problemlos 40 bis 50 Wohnungen zu. Wer nun glaubt, dass dieses realistische Szenario weniger Verkehr und Emissionen bringen wird, der liegt mit Sicherheit falsch. Dass bei diesem möglichen Vorgehen alle neu vereinbarten Aus- und Aufwertungsmassnahmen Makulatur werden, muss sicher auch noch erwähnt und berücksichtigt werden. Daher stimme ich am 29.November zweimal ja zu einem ausgereiften, ökologisch einmaligen Projekt und den Erhalt von Arbeitsplätzen in Cham.

Pascal Lässer, Lindencham

Eine lebendige Gemeinde braucht ein gesundes, vielfältiges und florierendes Gewerbe, das ist allen klar. Ohne Gewerbe wären Cham und auch Hagendorn Schlafgemeinden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das kein Selbstläufer ist. Wir müssen dem Gewerbe Sorge tragen und ihm die Möglichkeiten zur Entwicklung und Entfaltung geben. In Cham steht nun eine in dieser Hinsicht wichtige Volksabstimmung an. Am 29.November stimmen wir letztlich ab, ob die Fensterfabrikation G. Baumgartner AG in Hagendorn bleiben kann. Wer zweimal ja stimmt, macht es richtig.

Pius Nietlispach, Cham