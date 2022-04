Leserbrief Unterwegs auf einem schmalen Pfad Zur aktuellen Lage bezüglich Corona und des Ukraine-Kriegs

Heute bewegen wir uns auf einem sehr schmalen Pfad. Die Gefahr, in eine schlechte Welt abzustürzen, droht. Seit Corona und jetzt demUkraine-Krieg zeigt es sich, wie sich der Mensch mit lückenhafter Kommunikation lenken lässt.

Corona hat das Zusammenleben in der Gesellschaft massiv strapaziert, es haben sich zwei Meinungslager gebildet. Lückenhafte Kommunikation von allen Seiten, vermischt mit Vermutungen, Wahrheiten und Lügen. Jede Person sah sich gezwungen, seine eigene Meinung zu bilden und sich einer Gruppe zu zuordnen. Auch das frühere Zauberwort der Star-Manager; Globalisierung, entpuppte sich als Flop. Die Lieferkette brach abrupt ab und verteuerte sich, meist ungerechtfertigt.

Und jetzt der Krieg. Eine Erhebung von Tamedia, dass jede dritte Person für Putin steht, gibt mir sehr zu denken. Sein Werk ist Völkermord, egal wie die Vorgeschichte aussieht, er ist ein menschenverachtender Mörder und Lügner, mit Gier zur Macht.

In der Schweiz stehen wir vor einer grossen Herausforderung. Was lässt unsere Neutralität und die Sanktionen zu? Und das Zauberwort Globalisierung? Das ist jetzt komplett eingebrochen. Jetzt leiden auch der Detailhandel und das Gewerbe. Materialien kommen nicht in die Schweiz und was kommt, hat sich um hohe zweistellige Zahlen verteuert. Auf den Baustellen terminiert nicht mehr die Bauleitung, nein der Lieferant gibt den Takt an. Was lernen wir? Globalisierung muss stark überdacht werden, Kommunikation muss fundiert sein und das Wichtigste, wir sind eine Gesellschaft, tragen wir Sorge zu uns, wertschätzen wir uns wieder. Danke.

Benny Elsener, Kantonsrat, Gemeinderat Die Mitte, Zug