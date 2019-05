Leserbrief Das ist unüberlegt «In Richtung Klimanotstand», «Zuger Zeitung» vom 24. Mai

Unser Parlament hat die Aufgabe Probleme zu lösen und nicht Symbolpolitik zu betreiben. Bevor man einen Klimanotstand ausruft, informiert man sich, was ein Notstand in einem demokratischen Rechtsstaat bedeutet. «In den demokratischen Ländern bedeutet der Notstand in der Regel die Verkürzung des Rechtsschutzes gegen hoheitliche Massnahmen sowie Zurückdrängen von längerer Zeit in Anspruch nehmenden behördlichen oder legislativen Verfahren.» (Wikipedia) Wenn ein Parlament schon einen Notstand ausruft, muss es handeln, es müssen Notstandsverordnungen beschlossen werden, welche die Rechte der Wähler einschränken und das Problem lösen. Dass dieses Parlament dann nicht mehr gewählt wird, ist eigentlich klar! Denn das Volk weiss wohl genauer als die Politik zwischen echten Problemen und Hysterie zu entscheiden. Ich bleibe dabei, das Klima ist kein Umweltproblem, sondern ein Anpassungsproblem. Lösen wir doch endlich die echten Umweltprobleme, wie etwa die Vergiftung der Welt durch Hormone, Nanopartikel, Pestizide und vielem anderen. Und hören wir auf, auf PR-Aktionen reinzufallen von einem Kind, das ferngesteuert ist und dessen Eltern den Umsatz des Buches ankurbeln wollen.

Michel Ebinger, Rotkreuz