Leserbrief Unversehrtheit des Wassers ist eine höchst emotionale Angelegenheit Zum Leserbrief «Bitte Fakten statt Emotionen», Ausgabe vom 13. Juli

Geschätzter Herr Murer, Sie fordern in ihrem Leserbrief Fakten statt Emotionen, bezüglich der Berichterstattung in Sachen Trinkwasserschutz.

Für mich ist die Unversehrtheit unseres Wassers eine höchst emotionale Angelegenheit. Wir operieren jetzt schon mit Grenzwerten, also sind bereit, Teile von giftigen Stoffen in unserer Lebensgrundlage Wasser hinzunehmen. Dasselbe mit dem Boden, der Luft, der Pflanzengenetik. Die Fakten sind, dass wir immer grenzwertiger zu argumentieren beginnen mit Toleranzen, die eigentlich indiskutabel sein sollten. Emotionen lenken unser Leben, Gefühle, wie Angst, Panik, Unbehagen. Für mich als Leser von Informationen ist es nebensächlich, dass der Schweizer Landwirt im Verhältnis zu Landwirten im benachbarten Ausland noch höhere Grenzwerte toleriert. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich lese, dass in meinem Trinkwasser jetzt noch Rückstände von einem längst verbotenen Pestizid nachgewiesen wird. Wenn sie jetzt fordern, «Fakten» höher zu werten als Emotionen, muss ich lächeln. Emotionen lenken die Welt. Ich denke, sobald wir dies verstehen, können wir beginnen, anders zu handeln. «Fakt» ist, nur meine Gefühle sind unbestechlich, sogenannte Fakten sind je nach Nutzen einsetzbar. Die schönen, positiv belasteten Gefühle gibt es auch, wie Stolz, mich für eine gesunde unbelastete Welt einzusetzen. Ich wünsche uns allen eine emotionale, gesunde Zukunft.

Marcel Schneider, Cham