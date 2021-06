Unwetter Rotkreuz: Gewitter beschädigte das Zentrum Dorfmatt – das Ausmass des Schadens ist noch nicht klar Am Montagabend wurde ein Teil des Daches abgedeckt und Wasser drang in den Saal ein. Die Gemeinde sei glimpflich davongekommen, sagt Gemeindeschreiber Ivo Krummenacher.

Das Gewitter vom vergangenen Montagabend hat vielerorts Verwüstung hinterlassen. In Rotkreuz hat die Zelle besonders stark gewütet – unter anderem wurde das Zentrum Dorfmatt beschädigt, sodass eine für 19.30 Uhr angesetzte Informationsveranstaltung kurzfristig abgesagt werden musste.

Ein Teil des Dachs des Zentrums Dorfmatt wurde durch die starken Windböen abgedeckt, wie die Gemeinde mitteilte. Dies führte dazu, dass Wasser ins Innere des Saals eindrang und Schäden an der Decke, der Wandverkleidung und am Mobiliar entstanden. Neben der Beschädigung des Daches hat der Hagelfall die Dachabläufe verstopft und zum Eindringen von Wasser geführt, wie die Nachfrage bei Gemeindeschreiber Ivo Krummenacher zeigt. «In den letzten Tagen wurden provisorische Arbeiten ausgeführt, damit bei weiteren Regenfällen kein Wasser mehr in den Saal eindringt.»

Dämmschicht durchnässt

Das eingedrungene Wasser habe vermutlich die Dämmschicht in der Decke und den Wänden durchnässt. Krummenacher: «Das Ausmass des Schadens steht noch nicht fest, hierfür müssen Sondagen vorgenommen werden.» Ebenfalls noch offen ist momentan, wie der entstandene Schaden genau behoben wird. Weiter sind auch die Wandverkleidungen beschädigt worden, was umfangreiche Schreinerarbeiten nach sich ziehen wird. «Wir gehen davon aus, dass zirka Ende nächster Woche das gesamte Schadensausmass sowie das weitere Vorgehen absehbar sein werden», so der Gemeindeschreiber.

Aktuell sehe es aber nicht danach aus, dass sehr viel Geld für die Reparatur ausgegeben werden müsse. «Im Vergleich zum Schaden, den die Landwirte erleiden mussten (Totalausfall der Ernte), ist die Gemeinde trotz allem glimpflich davongekommen.»

Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde das Freibad

oder diese Bäume an der Seeuferpromenade in Buonas.