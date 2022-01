Leserbrief Unwetter zerstörte auch eine Brücke «Als der Sturm durch Neuägeri zog», «Zuger Zeitung» vom 23. Dezember

Während meiner Lehrzeit als Werkzeugmacher in der damaligen Verzinkerei Zug, heute V-Zug, lernte ich einen gewissen Martin Staub ob Schönbrunn Menzingen kennen. Er war ein ausgezeichneter Berufsmann und stellte die komplizierten Werkzeuge für die Blechbearbeitung her. Martin stammte aus einer Bauernfamilie ob Schönbrunn. Diese besass im oberen Lorzentobel ein Stück Weideland auf der linken Seite der Lorze. Um zu diesem zu gelangen, musste man eine Brücke überqueren, die über einen riesigen Steinblock mitten in der Lorze führte. Nach seinen Aussagen war nach dem Unwetter von 1934 vom Steinblock und der Brücke nichts mehr zu sehen. Sie wurden von den gewaltigen Wassermassen weggespült. Martin Staub führte während einiger Jahre im Schmittli eine mechanische Werkstatt. Leider ist er schon seit langer Zeit gestorben.

Paul Moos, Zug