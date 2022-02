URTEIL Zuger Baufirma muss Handwerkern fast 120'000 Franken zahlen Doch, sagt das Kantonsgericht: Eine Aargauer Technikfirma und ein Generalunternehmen aus Zug hatten einen Werkvertrag. Für die Zuger Gesellschaft wird der Zivilprozess jetzt richtig teuer.

Auf dem Papier ist es einfach: Sie sind sich über die wesentlichen Punkte einig? Haben diese genügend bestimmt oder genügend bestimmbar formuliert? Wollen sich rechtlich binden und nicht nur jemandem einen Gefallen tun? Und Sie haben eine Offerte abgegeben, die das Gegenüber annimmt? Dann herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Vertrag; eine gegenseitige Bekundung übereinstimmender Willensäusserungen, wie sie das Obligationenrecht vorsieht.

Was der Gesetzgeber in einigen wenigen Artikel festgehalten hat, sorgt in der Realität aber immer wieder für Streit. Aktuelles Beispiel – ein Zivilprozess in Zug: Das Zuger Kantonsgericht verurteilt eine hiesige Baufirma zur Zahlung von rund 118'000 Franken, die ein Subunternehmer aus zwei Werkverträgen gefordert hatte.

Generalunternehmer weigerte sich zu zahlen

Auf zwei Baustellen in Zürich und Zug montierten die Handwerker aus dem Aargau Trennwände ab, lagerten sie ein und bauten sie später wieder auf. Für mehrere Arbeitseinsätze berechneten die Handwerker dem Zuger Generalunternehmen fast 218'000 Franken, wovon dieser allerdings nur knapp 100'000 Franken zahlte.

Die restlichen 118'000 Franken blieben offen, zogen im April 2019 einen Zahlungsbefehl des Betreibungsamts Zug, eine Schlichtung, gescheiterte Vergleichsverhandlungen und am Ende jenen Entscheid des Zuger Kantonsgerichts nach sich, der vor kurzem öffentlich zur Einsicht auflag.

Beklagte wollte nie einen Vertrag eingegangen sein

Denn über Jahre hinweg stellte sich das Zuger Generalunternehmen auf den Standpunkt, für den Restbetrag nie einen Vertrag mit den Aargauer Wandmonteuren abgeschlossen zu haben. Eine Excel-Tabelle, in der die Firma aus dem Aargau sämtliche Arbeitsschritte aufgeführt habe und die sie als Grundlage für einen Vertrag ins Feld führte, sei nur Teil einer Offerte gewesen, die man nie angenommen habe. Die Techniker aus dem Aargau hätten bis zum Prozess nie ein Dokument vorgelegt, das die Vereinbarung für einen Werklohn beweise, argumentierte die Zuger Firma im Schriftenwechsel.

Anders sahen das die drei Kantonsrichter: Das Generalunternehmen könne nicht argumentieren, keinen Vertrag eingegangen zu sein, wenn es die Arbeiten gleichzeitig geduldet habe. Laut den Richtern konnten die Aargauer Handwerker davon ausgehen, dass die Zuger Firma ihre Offerte angenommen hat – vielleicht nicht explizit formuliert, doch immerhin durch sogenannt konkludentes, schlüssiges Verhalten. «Hätte die Beklagte die Leistungen der Klägerin nicht in Anspruch nehmen wollen, wäre es ihr (...) oblegen, dies der Klägerin umgehend mitzuteilen», halten die Richter fest. Deshalb gebe es keine Zweifel, dass die Parteien bei den Vertragsverhandlungen das Gleiche wollten, womit festzuhalten sei: «dass zwischen den Parteien je ein Werkvertrag (...) zu Stande gekommen ist.»

In der Konsequenz heisst das für die Zuger Generalunternehmung: Sie schuldet den Aargauern Handwerkern 118'000 Franken samt Zins für deren Arbeit, knapp 20'000 Franken für Anwaltskosten, Spesen und Mehrwertsteuer, und dem Staat 7700 Franken für Entscheidgebühr und das Schlichtungsverfahren.