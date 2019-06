Kommentar Vaterschaft und Urlaub Harry Ziegler, Chefredaktor der «Zuger Zeitung» über einen allfälligen Vaterschaftsurlaub. Harry Ziegler

«Vaterschaftsurlaub nimmt wichtige Hürde» titelte unsere Zeitung gestern auf der Frontseite. Gut, mir kann es im Grunde egal sein, ob Väter künftig zwei Wochen Urlaub erhalten, wenn ihr Kind zur Welt kommt. Meine Kinder sind erwachsen. Und sie haben sich zu jungen Frauen entwickelt, auf die ich stolz bin. Ganz ohne staatlich verordneten Vaterschaftsurlaub.

Aus eigenem Antrieb nehmen zahlreiche Männer nach der Geburt ihrer Kinder Ferien, um ihre Frau zu unterstützen. Und «Unterstützung» ist ja das Hauptargument für einen Vaterschaftsurlaub. Wobei, der Begriff «Vaterschaftsurlaub» ist ja irgendwie falsch. Als ob Vaterwerden eine Leistung wäre. Die Leistung liegt vielmehr bei der Frau, die sich bei der Niederkunft im schlechtesten Fall durch neun Monate Übelkeit und andere Beschwerden zu kämpfen hatte.

Es ist richtig, wenn Väter nach der Geburt ihrer Kinder freinehmen, um die Mutter zu entlasten. Ob das allerdings staatlich verordnet sein muss, das lässt sich in Frage stellen. Die einen werden einwenden, freiwillig funktioniert das nicht, andere wiederum sind der Ansicht, es funktioniert nur, wenn der Urlaub freiwillig ist. Hinzu kommt, dass es in einer modernen Familie die Regel ist, dass auch die Ehefrau arbeitet. Wenn schon staatlich verordnet, wäre es da nicht eher angebracht, den bereits geltenden Mutterschaftsurlaub, der, wie der Name sagt, nur der Mutter zusteht, auf beide Elternteile auszudehnen? Ein Elternurlaub sozusagen, während dem sich Mutter und Vater die Kinderbetreuung teilen? Würde Sinn machen. Einen solchen Vorstoss hat die FDP beim Bund eingereicht. Denn Vaterschaft hat nichts mit Urlaub zu tun und endet nicht nach 14 Tagen. Vater ist man ein Leben lang.