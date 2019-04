Velofahrer bei Kollision mit Auto in Zug erheblich verletzt

Weil ein Velofahrer einen Rechtsvortritt missachtet hat, kam es zum Zusammenstoss mit einem Auto. Der Zweiradlenker verletzte sich dabei erheblich.

Das beschädigte Velo. (Bild: Zuger Polizei)

(haz/pd) Der Unfall ereignete sich laut Meldung der Zuger Polizei am Montagmorgen, 15. April 2019, kurz vor 6.30 Uhr, in der Stadt Zug. Ein 41-jähriger Velofahrer wollte auf dem Bleichimattweg geradeaus über die Kreuzung fahren und übersah dabei eine von rechts kommende 57-jährige Autofahrerin, die auf der Bleichistrasse unterwegs war. In der Folge prallte der Zweiradlenker in die linke Autoseite. Der Mann verletzte sich erheblich und musste mit dem Rettungsdienst Zug ins Spital gefahren werden. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Franken.