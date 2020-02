Velofahrer entfernt sich in Cham von Unfallstelle – Polizei sucht Zeugen Ein Fahrradlenker kollidierte in Cham mit einem Auto und beging danach Fahrerflucht. Die Polizei sucht ihn und Zeugen des Unfalls.

(dvm) Am Freitag um 16.30 Uhr fuhr ein Autolenker vom Bärenkreisel kommend auf der Zugerstrasse und wollte nach links in die Knonauerstrasse abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Velofahrer über das dortige Trottoir zurück auf die Strasse und prallte in das Auto, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Zweiradlenker kam zu Fall, stand wieder auf und entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich via Telefon 041 728 41 41 an die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu wenden.

Auch der unfallbeteiligte Zweiradlenker wird gesucht. Der Velofahrer ist gemäss Polizeiangaben zirka 170 bis 180 Zentimeter gross, 30 bis 40 Jahre alt, hat schulterlange braune Haare und trug orange Hosen.