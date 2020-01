Velofahrer in Rotkreuz von Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen Die Zuger Polizei sucht eine Autofahrerin. Sie soll am Donnerstagabend in einen Unfall mit einem Velofahrer verwickelt worden sein.

(rem) Der Unfall passierte am Donnerstagabend zwischen 16.30 und 16.45 Uhr. Ein 12-jähriger Velofahrer fuhr von der Poststrasse kommend über die Kreuzung in die Berchtwilerstrasse. Dabei wurde er von einem Auto angefahren, welches auf der Chamerstrasse in Richtung SBB-Überführung fuhr.

Die Fahrzeuglenkerin hielt in der Folge kurz an, entfernte sich daraufhin aber von der Unfallstelle. Gemäss ersten Aussagen des Buben handelt es sich beim Unfallfahrzeug um einen Kleinwagen der Marke Toyota mit einer Aufschrift auf der Seite. Der Knabe wurde beim Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei unter der Telefonnummer 041 728 41 41 zu melden. Gesucht wird insbesondere die fehlbare Lenkerin. Sie wird aufgefordert, sich von sich aus zu melden.

Die gesuchte Autofahrerin ist ca. 170 bis 175 gross, hat schulterlange braune Haare und trug eine braune, eckige Brille. Gemäss den Aussagen des Velofahrers handelt es sich um eine Raucherin.