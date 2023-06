Velorennen Tour de Suisse rollt durch den Kanton Zug: So sind Sie live dabei Die Tour de Suisse Ausgabe 2023 führt auch durch den Kanton Zug. Hier erfahren Sie, wo die Strecke entlang führt und wann die Fahrer eintreffen.

Stefan Küng, hier 2017 beim Prolog in Cham, ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Am Freitag, 16. Juni, fährt der Tross der Tour de Suisse durch den Kanton Zug. Die 6. Etappe führt von La Punt im Kanton Graubünden nach Oberwil-Lieli im Kanton Aargau. Von Hütten her kommend radeln die Velorennfahrer via Menzingen und Neuheim nach Sihlbrugg und weiter in Richtung Hausen am Albis.

Der Streckenplan vom 16. Juni Screenshot: PD

Die Werbekolonne trifft um 14.20 Uhr in Menzingen ein, die Fahrer gemäss Marschtabelle zwischen 15.14 und 15.44 Uhr. Zudem sind in Menzingen, 36 Kilometer vor dem Ziel, zwei Sprints auf einer Länge von einem Kilometer vorgesehen, bei dem die Fahrer 3,2 und 1 Sekunde Bonifikation fürs Sprintklassement gewinnen können. In Neuheim ist die Durchfahrt zwischen 15.20 und 15.50 Uhr geplant (Werbekolonne: 14.34 Uhr), in Sihlbrugg zwischen 15.24 und 15.53 Uhr (Werbekolonne: 14.38 Uhr).

Die Strasse wird jeweils rund zehn Minuten vor der Ankunft des ersten Fahrers gesperrt und wenige Sekunden nach der Durchfahrt des letzten Fahrers wieder freigegeben. Ein Helikopter im Tiefflug macht zudem Filmaufnahmen der Landschaften.