Velos sind im Kanton Zug momentan extrem gefragt Die Zuger Zweiradhändler machen Umsatz wie noch nie. Viele Modelle sind ausverkauft.

Die Velogeschäfte in und um Zug laufen ausgezeichnet. «Viele Räder sind ausverkauft. Es gibt jedoch Unterschiede von Marke zu Marke. Zum Teil sind unsere Regale sogar leer», berichtet Lukas Blaser von Welcome Cycles an der Aabachstrasse in der Stadt Zug. Die Lieferfrist eines Velos der Marke Tour de Suisse betrage ungefähr acht Wochen. Auch Dominik Baumgartner von Radsport Baumgartner an der Poststrasse sagt, dass die Wartezeit etwa zwei Monate daure. «Die Radverkäufe sind gestiegen, aber das Geschäft lief im Vorjahr schon gut.»

Langsam kehre die Normalität wieder ein

Bei Welcome Cycles hingegen seien die Verkäufe enorm gestiegen, wie Blaser betont. «Wir sind extrem gut ausgelastet. Zum Teil mussten wir Tag und Nacht arbeiten, weil wir sonst nicht nachgekommen wären.» Obwohl das Velogeschäft letztes Jahr schon gut lief, sei dieses Jahr noch viel mehr Umsatz gemacht worden. «Ich denke, es liegt daran, dass viele aufgrund der Coronakrise auf den öffentlichen Verkehr verzichten und mit dem Velo zur Arbeit kommen. Auch weil man während des Lockdowns viele Sportarten nicht mehr machen konnte, fingen die Leute vermehrt an, Velo zu fahren», erklärt sich Lukas Blaser die Situation. Diese Woche habe sich das aber ein wenig gelegt und die Normalität sei teilweise zurückgekehrt.

Lucca Häsler vom Bikecorner in Baar freut sich über die steigende Nachfrage.

Bild: Maria Schmid (Baar, 17. Juli 2020)

Auch im Bikecorner in Baar sind die Mitarbeiter am Anschlag betreffend Nachbestellungen. Laut Lucca Häsler sind die Verkaufszahlen ebenfalls gestiegen und das Geschäft läuft viel besser als im letzten Jahr. «Verluste wegen des Lockdowns mussten wir eigentlich keine einstecken, weil wir trotzdem noch Velos liefern und Reparaturen machen konnten. Die Bestellungen, die jetzt ankommen, werden in der gleichen Woche verkauft, weil die Nachfrage extrem gross ist», schildert Häsler.

Elektrovelos sind beliebter als jene ohne Motor

«Fast 90 Prozent der Kunden kaufen Elektrovelos, und zwar nicht nur ältere Menschen», berichtet Lukas Blaser. «Oft legen sich auch 25- bis 30-Jährige E-Bikes zu.» Auch im Bikecorner seien die Elektrovelos beliebter als die normalen, stellt Lucca Häsler fest. «Ich denke allgemein ist die Elektrobranche im Moment sehr gefragt, weil die Leute etwas Neues ausprobieren wollen.» Wie jedes Jahr seien Kindervelos ebenfalls sehr beliebt. Im Radsport Baumgartner sei der Verkauf von E-Bikes und Standardrädern ausgeglichen, so Baumgartner weiter. «Viele Kindervelos und Velos für den Freizeitsport werden verkauft.» Lukas Blaser erinnert sich, dass er und sein Team im Mai innerhalb von drei Wochen so viele Kindervelos verkauft hätten, wie im ganzen letzten Jahr. «Die Mietnachfrage ist ebenfalls gewaltig. Manchmal mussten wir sogar behaupten, dass alle Velos schon vermietet sind, weil wir schlichtweg die Zeit zur Ausgabe nicht hatten.»

