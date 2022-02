Zug Veloumzug fordert mehr Rechte für Radfahrende Die Critical-Mass-Bewegung propagierte auch in Zug den Veloverkehr als eine Form des Individualverkehrs.

Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, oberer Postplatz in Zug: Ein Pulk aus 14 Velos setzt sich auf der Bahnhofsstrasse offenbar ziellos in Bewegung, Männer und Frauen, Jung und Alt, aus Stadt und Kanton. Die meisten kennen sich, doch einige sind das erste Mal dabei. Man sieht Alltagsvelos, Bikes, Tourenvelos, Elektrofahrräder und sogar ein Tandem ist mit von der Partie. Die Velos fahren nebeneinander im geschlossenen Verband, das Tempo ist eher langsam, die Stimmung gut und das Bimmeln von Veloglocken hallt hell durch die Stadt. Passanten drehen sich um und staunen, einige rufen gar aufmunternde Worte.

Die Teilnehmenden der Critical-Mass-Ausfahrt in Zug versammelten sich auf dem Postplatz. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. Februar 2022)

Doch worum geht es bei dem Umzug? Bereits zum fünften Mal treffen sich an diesem letzten Freitagabend im Monat Menschen zu einer spontanen Velofahrt durch Zug. Die Gruppe hat keinen Verantwortlichen und viele erfuhren von dem Anlass von einem Bekannten. Sobald die Gruppe am Treffpunkt eine kritische Grösse von mindestens zehn Teilnehmern erreicht, die sogenannte Critical Mass, fahren alle los. Der Erste im Pulk gibt Richtung und Tempo vor. Die Fahrt führt der Bahnhof- und Baarerstrasse entlang bis zur Gubelstrasse. Dann geht es weiter zur Bossard-Arena und durch Quartierstrassen zurück zur Baarerstrasse. Nach einer Stunde kreuz und quer durch Zug endet die Tour auf dem Bundesplatz.

Wie ein grosses Fahrzeug bewegte sich der Velozug durch die Zuger Innenstadt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. Februar 2022)

Wie ein einzelnes grosses Fahrzeug

Der spontane Umzug ist keine Demo. Das Nebeneinanderfahren von Velos ist ab zehn Fahrrädern gemäss Verkehrsregelnverordnung sogar gestattet und die Masse bewegt sich dabei wie ein grosses, träges Fahrzeug im Verbund durch die Stadt. Der Verkehr soll und darf nicht behindert werden, das Motto heisst vielmehr:

«Wir blockieren nicht den Verkehr – wir sind der Verkehr!»

Critical-Mass-Anlässe gibt es schon seit 30 Jahren. Was einst in San Francisco begann, hat sich auch in vielen Schweizer Städten etabliert. Ziel der monatlichen Ausfahrten mit teilweise Tausenden von Teilnehmern ist es, mehr Rechte und Platz für Radfahrende und eine bessere Velo-Infrastruktur einzufordern. Woanders sei man hier schon weiter, sagt der Baarer Kari Vogel, einer der Teilnehmer der eher bescheidenen Zuger Ausfahrt. «In Winterthur ist es möglich, auf Velowegen quer durch die Stadt fast ohne Unterbruch zu gelangen. Hiervon ist man in Zug noch weit entfernt.»

Auch Magdalena Carlen aus Zug möchte, dass das Velofahren sicherer und attraktiver wird.

«Velofahrenden sollte im öffentlichen Raum mehr Platz zugestanden werden.»

Mit ihrer Aktion fordern die Teilnehmenden mehr Rechte für Velofahrende. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. Februar 2022)

Die Infrastruktur für Velos sei nicht ausreichend und das Velofahren teilweise gefährlich. Dies kann Otmar Notter aus Oberwil bestätigen: «Ich halte speziell das ­Befahren der Kreisel für Velos für sehr problematisch.» Dem stimmt auch Urs Ehrensperger aus Zug zu. Daher plane der Verein Pro Velo, dessen Co-Präsident er ist, zusammen mit der Zuger Polizei eine Kreiselaktion durchzuführen. «Auto- und Velofahrende sollen sensibilisiert werden, wie man mit dem Velo einen Kreisel korrekt befährt.»

Und wie reagieren die anderen Verkehrsteilnehmenden auf den Anlass? Passanten und andere Velofahrer, wenn auch zunächst etwas überrascht, lächeln der Gruppe meist wohlwollend und zustimmend zu. Spontane Mitfahrer gibt es aber trotz aufmunternder Zurufe aus der Gruppe nicht. Doch ein Fussgänger verspricht: «Im Sommer bin ich dann auch dabei.» Auch die meisten Autofahrer reagieren mit Verständnis und Geduld. Einige wenige zeigen sich jedoch genervt und überholen mit lautem Motor die Gruppe. Am Ende vereinbart man ein Wiedersehen Ende März.