Leserbrief Veränderungen können nur mit Geduld erreicht werden Zu den eidgenössischen Abstimmungen über das Verhüllungsverbot und das Freihandelsabkommen mit Indonesien vom 7. März

Die beiden Initiativen Verhüllungsverbot und Handelsvertrag mit Indonesien führen unter den Kontrahenten zu polemischen und unvernünftigen Argumenten. Ich denke, ich könnte da auch ein wenig mitreden. Ich bin aber kein Politiker, habe mich aber letzthin oft etwas geärgert, weil unter den Diskussionsteilnehmern oft Sachen erzählt werden, die nicht den Realitäten entsprechen und vor allem die angesprochenen Probleme nicht lösen.

Es ist auch erstaunlich, dass in der «Arena» beim Disput über Indonesien kein Vertreter dabei war, der von da kommt oder wirklich die Verhältnisse in Indonesien kennt. Die Begebenheiten in diesem Multi-Inselsstaat sind diametral zu uns und man kann nicht aus unserer Sicht Urteile fällen.

Ich war selber 40 Jahre praktisch auf der ganzen Welt tätig und dabei 18 Jahre in der Wirtschaftsentwicklungshilfe. In Indonesien selbst war ich nicht aber in etlichen Entwicklungs- und Schwellenländern mit ähnlichen Situationen. Den Islam und auch mit allen Weltreligionen bin ich recht gut vertraut. In Indonesien, auf Java, habe ich einen guten Freund und ich habe mich mit ihm via Whatsapp lange über die Abstimmungsvorlagen unterhalten. Er war früher für die FDP im Zürcher Kantonsparlament. Er ist auch in Yogyakarta, wo er schon länger mit seiner chinesisch-indonesischen Frau lebt, bestens informiert, was in der Schweiz läuft. Er empfiehlt ein Ja zum Handelsabkommen vehement und ärgert sich auch über die teils unkorrekten Aussagen der Gegner, weil sie die Verhältnisse nur vage einschätzen können. Veränderungen können nur mit Geduld und Kommunikation und nicht durch Abschottung erreicht werden.

Das Thema Burka kennt er auch aus direkter Erfahrung. Indonesien ist der völkerreichste Islamische Staat der Welt, und es gibt auch radikale Tendenzen, denen man wirklich Beachtung schenken müsse. Er meint, es wäre gut, ein Zeichen dagegen zu setzen, und dass Tausende unterdrückte Frauen dankbar wären, wenn sie von Verhüllungszwang befreit würden. Aber das Problem kann nicht mit einem unverhältnismässigen Verbot in und schon gar nicht von der Schweiz gelöst werden. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Verbote schüren die Radikalisierung. Der einzige Weg ist der Dialog, um Missverständnisse abzubauen und friedliches Miteinander aufzubauen. Also ist ein Nein eher vernünftig.

Ernst Renggli, Allenwinden