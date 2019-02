Zuger Denkmalschutz: Verbände lancieren Referendum Gegen den Entscheid des Zuger Kantonsrates vom Donnerstag werden nun Unterschriften gesammelt. Die Beteiligten, darunter der Zuger Heimatschutz, erhalten Unterstützung der linken Parteien. Rahel Hug

Um das Haus an der Hauptstrasse 4 in Oberägeri tobte ein langer Rechtsstreit. Der Slogan «Danke Zug» ist eine Anspielung auf die Uneinigkeiten der Eigentümerschaft mit der Denkmalpflege und dem Zuger Heimatschutz. (Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 1. Dezember 2015))

Im Kanton Zug wird es künftig schwieriger sein, ein Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen: In zweiter Lesung hat der Kantonsrat am 31. Januar 2019 das Denkmalschutzgesetz beraten – und ist in den meisten Punkten nicht von den in erster Lesung gefällten Entscheiden abgewichen. So legten die Parlamentarier unter anderem eine Alterslimite fest: Objekte, die jünger als 70 Jahre alt sind, können nicht gegen den Willen der Eigentümerschaft unter Schutz gestellt werden (Ausgabe vom 1. Februar).

Die vier Fachverbände Zuger Heimatschutz, Bauforum Zug, Archäologischer Verein Zug und Historischer Verein Zug wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Bereits im letzten Herbst kündigten sie Widerstand an. Nun haben sie an einer gemeinsamen Sitzung gestern Abend beschlossen, das Referendum zu ergreifen. Nach Veröffentlichung des Kantonsratsbeschlusses im Zuger Amtsblatt bleiben ihnen 60 Tage Zeit, um 1500 Unterschriften zu sammeln.

«Diskussion auf fachlicher Ebene ist wichtig»

Thomas Baggenstos, Präsident des Zuger Bauforums, ist optimistisch, dass das Referendum zu Stande kommen wird. «Danach muss es uns gelingen, positive Beispiele von gelungenem Denkmalschutz aufzuzeigen und den komplexen Sachverhalt einfach zu erklären.» Eine Prognose zu den Chancen bei einer allfälligen Abstimmung sei schwierig. «Einerseits liegt historische Bausubstanz vielen am Herzen, doch den Leuten klarzumachen, dass auch ein ‹Betonklotz› schützenswert sein kann, ist sicher nicht einfach.» Bei der Alterslimite, wonach «Objekte, die jünger als 70 Jahre alt sind, nicht gegen den Willen der Eigentümerschaft unter Schutz gestellt werden können», hatte der Kantonsrat am Donnerstag bekanntlich einem Zusatz zugestimmt. Der Passus soll nur gelten, «sofern die Objekte nicht von regionaler oder nationaler Bedeutung sind». Für Baggenstos ist dies ein wichtiger Punkt und eine Verbesserung im Vergleich zum Ergebnis der ersten Lesung. «Somit sind grössere, bekannte Bauten sicher besser geschützt.» Dennoch würden die Entscheidungen des Kantonsrats zu weit gehen und einen «sinnvollen Denkmalschutz» verunmöglichen.

Alex Briner, Präsident des Zuger Heimatschutzes, betont, dass der Schutz historischer Bausubstanz ein Grundanliegen sei und der Graben bei diesem Thema nicht grundsätzlich zwischen links und rechts verlaufe. «Und genau das müssen wir der Bevölkerung klarmachen. Eine Diskussion auf fachlicher Ebene ist deshalb wichtig», sagt er. Auch er ist optimistisch, dass die Verbände 1500 Unterschriften zusammenbringen werden.

ALG und SP wollen sich aktiv beteiligen

Die linken Zuger Kantonalparteien unterstützen ein Referendum, wie die entsprechende Nachfrage zeigt. Andreas Lustenberger, Präsident der Alternative – die Grünen Zug (ALG), sagt: «Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass der Lead bei den Verbänden liegt. Diese haben das nötige Fachwissen und somit auch die Glaubwürdigkeit.» Dass die ALG aber mitmache, sei «ganz klar». Diese Meinung teilt Barbara Gysel, SP-Präsidentin. «Wir haben bereits vor der zweiten Lesung grundsätzlich den Widerstand beschlossen», sagt sie.

Dass man sich nicht mit einem Antrag auf ein Behördenreferendum begnügen werde, sei ebenfalls klar gewesen. Die linken Kantonsratsmitglieder hatten bekanntlich am Donnerstag das Quorum von einem Drittel nicht erreicht. «Wir werden uns aktiv beteiligen», erklärt Gysel, «und prüfen aktuell mit den Verbänden und anderen Parteien die nächsten Schritte». Die SP werde in den nächsten Tagen über das weitere Vorgehen informieren.