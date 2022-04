Vereine Alle Vorstandsmitglieder bleiben dem Tennisclub Risch-Rotkreuz erhalten Der Tennisclub Risch-Rotkreuz hat an seiner Generalversammlung beschlossen, den Clubabend neu aufleben zu lassen.

Nachdem die Generalversammlung 2021 aufgrund von Einschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie leider nicht physisch stattfinden konnte, war die Freude über den persönlichen Austausch in diesem Jahr natürlich umso grösser – entsprechend auch die Teilnehmerzahl an der diesjährigen GV des Tennisclubs Risch-Rotkreuz. So konnte Präsident Rudolf Halter die Generalversammlung 2022 des Tennisclubs Risch-Rotkreuz (TCRR) vor kurzem im Apart-Hotel in Rotkreuz eröffnen.

Im Anschluss an die herzliche Begrüssung und die Genehmigung des Protokolls der letzten schriftlichen Generalversammlung stand die Genehmigung der Jahresrechnung auf dem Programm. Stellvertretend für die abwesende Finanzverantwortliche Mareen Dyballa führte der Marketingvorstand Nicolas Greif durch die Jahresrechnung. Erfreulicherweise konnte für das Jahr 2021 wiederum ein Gewinn erzielt werden. Der TCRR ist nach wie vor finanziell sehr solide aufgestellt und hat entsprechende Mittel zur Verfügung, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern und den hohen Ansprüchen der Mitglieder in Bezug auf den Spielbetrieb und das Cluberlebnis gerecht zu werden.

Nach der Genehmigung der Jahresrechnung stand die Wahl der Mitglieder des Vorstands an. Alle Bisherigen stellten sich zur Wiederwahl für zwei weitere Amtsjahre zur Verfügung. Des Weiteren trat Andreas Hegglin zur Neuwahl als Vizepräsident an. Alle Vorstandsmitglieder wurden mit einer überwältigenden Mehrheit der Stimmen gewählt. Ein exzellentes und äusserst erfreuliches Wahlresultat, welches sinnbildlich für das Vertrauen der Mitglieder in die Arbeit des Vorstands steht.

Der alte ist auch der neue Vorstand des Tennisclubs Risch-Rotkreuz. Bild: PD

Als weiterer wichtiger Teil der GV wurde anschliessend das Jahresprogramm 2022 festgelegt. Der Clubabend, welcher jeweils mittwochs stattfindet, stellt nach wie vor das zentrale Standbein des Clublebens dar. Heuer soll versucht werden, diesen im Rahmen von speziellen Events (wie zum Beispiel Massagen und Unterhaltungsangebote) wieder neu aufleben zu lassen.

Wie weiter mit der Clubanlage?

Als nächster Punkt stand die Diskussion der TCRR-Strategie 2030 auf der Agenda. Im Zentrum der Diskussion stand dabei die Clubanlage am Rande von Rotkreuz und die Frage, wie es mit dieser weitergehen soll. So wurde unter anderem über einen vierten Platz sowie eine Erneuerung des Clubhauses diskutiert. Grundsätzlich sind sich die Mitglieder einig, dass im Hinblick auf die Tennisanlage einiges getan werden muss, um die Attraktivität des Vereins zu erhalten und möglichst weiter auszubauen.

Zum Abschluss des offiziellen Teils der GV wurden die Ehrenmitglieder gewählt.Vor über 30 Jahren, im Jahr 1990, initiierte eine kleine Gruppe Tennisspieler die Entstehung des TCRR. Die Initiantenmitglieder Cecile Jurt, Enrico O. Farroni und Peter Christen, die heute noch aktiv am Clubleben teilnehmen, wurden unter Applaus zu Ehrenmitgliedern des Tennisclubs Risch-Rotkreuz erkoren.

Nachdem die GV durch den Präsidenten für beendet erklärt worden war, lud der Verein die Mitglieder zu einem feinen Nachtessen im Restaurant des Apart-Hotels ein. Bei Kalbsbraten und gutem Wein genossen die Mitglieder ein fröhliches Beisammensein und liessen den Abend gemütlich ausklingen. Der Vorstand des Vereins bedankt sich herzlich bei den Mitgliedern für das zahlreiche Erscheinen und die konstruktiven Beiträge zur Zukunftsgestaltung des Vereins.

Für den Tennisclub Risch-Rotkreuz: Nicolas Greif