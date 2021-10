Vereine Aus drei Rheumaligen wird eine Die Rheumaliga Zug und die Rheumaliga Aargau haben sich mit der Rheumaliga Zürich zusammengeschlossen.

Von den Auswirkungen der Pandemie blieb auch die Rheumaliga nicht verschont: Die Rheumaliga Zug und die Rheumaliga Aargau haben sich rückwirkend per 1. Juli mit der Rheumaliga Zürich zusammengeschlossen. Zwischen den Rheumaligen Zug und Zürich bestand bereits eine mehrjährige Kooperation. Im Aargau führte die Pandemie praktisch zum Stillstand. Nur ein Zusammenschluss konnte das Weiterbestehen sichern.

Vorstand und Geschäftsleitung der Rheumaliga Zürich kamen nach reiflicher Überlegung zum Schluss, dass eine Fusion mit den Rheumaligen Zug und Aargau ein gangbarer Weg ist. Auch die Dachorganisation begrüsst einen Zusammenschluss. Durch Verschmelzung der drei Ligen werden Synergien genutzt, administrative Abläufe optimiert und Ressourcen besser eingesetzt. Hauptsächlich ist damit aber gewährleistet, dass Betroffene in den Kantonen Zug und Aargau auch in Zukunft Zugang zu wichtigen Dienstleistungen haben: zu Sozialberatung, Bewegungskursen oder auch Informationsveranstaltungen. An allen drei ausserordentlichen Generalversammlungen wurde der Fusion mit grossem Mehr zugestimmt. Bis an der nächsten ordentlichen GV 2022 über die neue Namensgebung entschieden wird, lautet der Name nun Rheumaliga Zürich.

Für die Rheumaliga Zug: Catherine Bass