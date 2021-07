Vereine Chamer Wanderclub erlebt ereignisreichen Ausflug Der Chamer Fitas-Wanderclub 55 plus hat einen Ausflug ins Tessin unternommen.

Die Wanderung führte die Gruppe auch in die Höhe hinauf. Bild: PD

Schon um 6.30 Uhr bestiegen wir am Montag den komfortablen Treno Gottardo, der uns auf der alten Gotthardstrecke direkt nach Ambri-Piotta brachte. Weiter ging es mit dem Postauto zur Talstation in Rodi Fiesso. Nach kurzer Seilbahnfahrt hinauf ins Tremorgio-Gebiet auf 1848 Metern über Meer gönnten wir uns auf der sonnigen Terrasse Gipfeli und Kaffee, bevor die erlebnisreiche Wanderung begann.

Zu Beginn führt der romantische Wanderweg steil hinauf zur Alpe Campolungo. Zwischendurch erfreuten wir uns an der schönen Alpenflora mit den selten gesehenen blauen Alpen-Akeleien, die am steilen Hang vermehrt zu sehen waren und am Blick hinab auf den tiefblauen Bergsee. Zur Erheiterung erzählte unser Wanderleiter Hans die Geschichte der Entstehung des sagenumwobenen Bergsees. Das Panorama wird vom Pizzo Prèvat und den geologischen Formationen am Passo Vanit dominiert. Auf der Hochebene überquerten wir den kristallklaren Bach und passierten idyllische Plätze, bevor es zum letzten Aufstieg zur Capanna Leit auf 2257 Meter hoch ging. Da immer mehr Wolken der Sonne den Platz raubten, waren wir froh, in der Berghütte eine warme Polenta einzunehmen. Auch die selbstgebackenen Kuchen versüssten unsere Mittagsrast.

Im Lago herrschen nur zwölf Grad

Obwohl es Sommer ist, war es am Lago Leit nur etwa zwölf Grad warm und ein bissiger Wind liess uns alles anziehen, was wir im Rucksack hatten. Der Abstieg erfolgte über einen sehr steinigen Bergweg, wo Stöcke und Hände zur Hilfe eingesetzt werden mussten, zum Passo Vanit, wo wir den weissen, alten Dolomitmarmor bestaunten. Die grosse Felsformation gleicht einem Schiffsbug und man wundert sich nur, wie einmalig schön unsere Bergwelt ist. Diese Wanderung war anstrengend, doch sie war ein einmalig schönes und abwechslungsreiches Erlebnis. Ein Dank geht an Hans und Silvia, die diese Route für uns ausgesucht und vorbereitet haben.

Für den Fitas-Wanderclub 55 plus:

Liselotte Blum