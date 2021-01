Vereine «Das Christkind hat mich besucht» Der Weihnachtsbriefkasten des Zuger Kantonalen Frauenbundes konnte dank Spenden vielen Menschen helfen.

Im Nachgang zum Weihnachtsbriefkasten von diesem Winter gingen viele Dankesschreiben und -briefe ein, was die Verantwortlichen beim Frauenbund natürlich sehr freute. Bild: PD

Dank grosszügiger Spender und vieler Helfer konnte der Weihnachtsbriefkasten im vergan­genen Advent rund 700 grosse und kleine Menschen in schwierigen Situationen unterstützen. In dieser herausfordernden Zeit ist die Dankbarkeit besonders gross. Gerne geben wir einen Einblick in die grosse Zahl der Dankesschreiben:

«Ich möchte mich von ganzem Herzen

für die grosse Hilfe bei Ihnen bedanken. Sie nehmen mir und meiner Familie eine enorm grosse Last von den Schultern. Danke viel-vielmal.»

«Wir möchten uns bei Ihnen allen

für Ihre grosszügige Hilfe,

die netten Gespräche und die

Über­raschungen bedanken.»

«Die Gutscheine waren ein Geschenk

des Himmels, sie kamen grad

zur richtigen Zeit. Schön, dass ihr

diese Spenden erhalten habt,

ihr macht das nämlich so gut.»

«Ich finde es eine super Idee

mit dem Weihnachtsbriefkasten.

Es gibt ja so viele traurige Schicksale

und Krankheiten im Leben.

Danke, dass Ihr vielen Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert und auch mit einem kleinen Lichtstrahl deren Herz berührt. Vielen herz­lichen Dank an den Zuger Kanto­nalen Frauenbund. Und ein ganz grosses Lob an die anonymen Spender

mit Herz!»

«Vielen Dank für die super­warmen Schuhe, ich werde jetzt nicht mehr

so fest frieren wie letztes Jahr.»

«Danke für euren Einsatz und die Stunden, die ihr euch ein­gesetzt habt, um Leuten

zu helfen in dieser schwierigen Zeit.

Sie haben mir über die schwere Zeit

sehr geholfen.»

«Wir möchten uns im Namen der

ganzen Familie bei Ihnen bedanken

für das wunderbare Paket wie auch

für die Gutscheine. Wir haben uns

sehr darüber gefreut.»

«Ja – perfekt ist das Leben nie.

Aber es gibt wunderbare Momente

und auch ganz besondere Menschen,

die anderen helfen und es lebenswert machen. Ich möchte euch viel vielmals danken für das grosszügige Essenspaket – allen, die das immer organisieren und mithelfen.»

«Das Christkind ist zu mir gekommen

und hat mich reich beschenkt.

Dafür möchte ich von ganzem Herzen Danke sagen.»