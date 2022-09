Vereine Die Zuger Bildungsdirektion zu Besuch im Bundeshaus Die Mitglieder der Geschäftsleitung der Zuger Bildungsdirektion haben sich in Bern mit Bundesrat Guy Parmelin über den Fachkräftemangel und die Forschungszusammenarbeit in Europa unterhalten.

Auf dem Besuch dabei waren (von links): Lukas Fürrer (Generalsekretär), Markus Kunz (stv. Leiter Amt für gemeindliche Schulen), Regierungsrat Stephan Schleiss (Bildungsdirektor), Bundesrat Guy Parmelin (Vorsteher Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung), Bruno Ruoss (stv. Leiter Berufsinformationszentrum), Daniel Eichenberger (Direktionsrechnungsführer), Urs Brütsch (Leiter Berufsinformationszentrum), Christoph Freihofer (Leiter Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule) sowie Alexander Lioris (Chef Rechtsdienst). Bild: PD

Die Zuger Bildungsdirektion ist auch Zubringer der Berufsbildung. Aus diesem Grund haben sich am Donnerstag Regierungsrat Stephan Schleiss und die Mitglieder der Geschäftsleitung ein Bild von den Spitzenleistungen in der Berufsbildung gemacht. Die SwissSkills in Bern faszinieren in jeder Hinsicht. Die Darbietungen bestätigen die Bildungsdirektion einmal mehr in ihrer Auffassung, dass Bildungsvielfalt Chancen schafft. Zu dieser Vielfalt müssen alle zusammen Sorge tragen.

Am Mittag fand ein kurzes Treffen mit Bundesrat Guy Parmelin statt, bei dem es um den Fachkräftemangel, den Stand der Planungen hinsichtlich Versorgungslage (auch hier sind die Schulen gefordert) und die Forschungszusammenarbeit in Europa ging.

Für die Zuger Bildungsdirektion: Lukas Fürrer