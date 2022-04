Vereine Etappenwechsel: Ab Montag in Baar und Root In Steinhausen und auf dem Horben enden die Etappen am Sonntagnachmittag. Weiter geht es ab Montag, 25. April, in Baar und Root.

Ab Montag das Ziel der Bergetappe: das Michaelskreuz. Bild: PD

Wer sich in einer Gesamtrangliste des Zugerberg Finanz Trophy einreihen möchte, sollte jetzt die Schuhe schnüren oder das Velo satteln. Am nächsten Sonntag enden die ersten Etappen. Ein Platz in der Gesamtrangliste bedeutet, dass man bis Ende Saison in einer Kategorie alle Etappen absolviert, so zum Beispiel alle sechs langen Laufstrecken oder alle sechs Bergetappen mit dem Rennvelo.

Die Rundstrecken in Baar sind ideal, um sich in der Höhenmeter-Challenge nach vorn zu arbeiten. Zudem lassen sich auf den schönen Trails im Tal der Höllgrotten die Kalorien der Osterschoggi verbrennen. Auf der kurzen, 2,7-Kilometer-Runde sind es 90 Höhenmeter, die mittlere Strecke zählt 6,9 Kilo- und 210 Höhenmeter und auf der langen sind es 400 Höhenmeter auf 15,3 Kilometer. Diese Rundkurse sind äusserst abwechslungsreich: Waldwege, Treppenpassagen, Asphalt, Single-Trails mit Wurzeln – das macht richtig Spass. Betreut wird die Etappe vom Turn- und Sportverein (TSV) Concordia Baar.

Separate Laufstrecke abseits der Strasse

Bei der Bergetappe von Root hoch zum Michaelskreuz gilt es auf 3,7 Kilometer 340 Höhenmeter zu überwinden. Die Etappe überzeugt durch eine sehr schöne, selektive Bergstrecke, welche von vielen Velofahrern geschätzt und befahren wird. Die Aussicht auf dem höchsten Punkt ist Lohn für geleistete Strapazen.

Die Läuferinnen und Läufer folgen einer separaten Strecke abseits der Strasse; nach einem flachen Einstieg gehören knackige Anstiege zum Profil. ­Dafür ist die Strecke mit 3,4 Kilometern etwas kürzer. Der ­Veloclub Hünenberg sorgt hier für die Beschilderung und das Einlesen der Stempelkarten.

Wer demnächst mit anderen an der Startlinie stehen möchte, kann dies an folgenden Events tun: Einerseits an der Go-in6weeks-Laufserie an verschiedenen Orten im Kanton Luzern. Andererseits am Wings for Life World Run vom 8. Mai, am Schweizer Firmenlauf B2Run Zug / B2Run Kids vom 18. Mai oder bei der Zugerberg Finanz Classic vom 1. Juni, die alle in Zug stattfinden.

Für die Zugerberg Finanz Trophy: Sara Hübscher