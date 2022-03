Vereine FC Aegeri erhält Geschäftsstelle Bis zum Stichdatum haben 66 der 332 stimmberechtigten Vereinsmitglieder allen Traktanden zugestimmt.

Der Fussballplatz des FC Aegeri. Bild: PD

Vorsicht ist besser als Nachsicht – das war das Credo des Vereinsvorstandes des FC Aegeri, als man Anfang Jahr und bei noch unklarer Coronaprognose über die Art der GV-Durchführung entscheiden musste. Somit setzte man wiederholt auf eine schriftliche beziehungsweise digitale Durchführung. Stimmberechtigte Vereinsmitglieder hatten dadurch die Gelegenheit, vom 5. bis 12. März per Post oder via Website abzustimmen. Zum Glück lässt die voraussichtliche Entspannung der Gesundheitssituation optimistisch in die Zukunft blicken. So darf man hoffen, dass im Rahmen der Generalversammlung 2023 wieder von gemütlichem Beisammensein berichtet werden darf.

Ein Dorfverein wie der FC Aegeri lebt von persönlichen Begegnungen, lebhaften Gesprächen und der geteilten Begeisterung für die gleiche Sache. Fehlen diese Komponenten, leidet das Vereinsleben und die Berührungspunkte verwässern sich. Dies mag eine Erklärung sein für die tiefe Stimmbeteiligung am diesjährigen Votum. Paul Hegner, welcher zum vierten Mal als Vereinspräsident wiedergewählt wurde, sehnt sich nach den Gesichtern des FC Aegeri: «Hoffentlich war das die letzte Versammlung in dieser Form, ich kann es kaum erwarten, wieder unter die Leute zu gehen und den Puls des Vereins uneingeschränkt zu fühlen.» Rückblickend kam der FC Aegeri gut durch die Pandemie und aus der Bilanz lässt sich entnehmen, dass man dank der Corona-Unterstützungsgelder ohne Verlust dasteht.

Neben den üblichen Schwerpunkten stand der Antrag zum Aufbau einer Geschäftsstelle im Zentrum der Generalversammlung. Der Vorstand sowie die Junioren- und Juniorinnenkommission haben in separaten Analysen erkannt, dass die Funktionärinnen und Funktionäre mit administrativen Aufgaben zeitlich überbelastet werden und diverse Faktoren effizientes Arbeiten verunmöglichen. Deshalb wurde vom Vorstand gefordert, dass ab dem Jahr 2022 eine Geschäftsstelle eingerichtet und betrieben wird, welche alle administrativen Tätigkeiten zusammenfasst. Das Traktandum wurde mit überzeugender Mehrheit angenommen und so werden nun zwei Personen die nebenamtlich entschädigte Aufgabe übernehmen.

Neue Gesichter im Vereinsvorstand

Auch der Vereinsvorstand erhält neue Gesichter. Miro Matuzovic übernimmt das Amt des Sportchefs von Markus Meier. Fabio Kobel übernimmt das Ressort Marketing und Kommunikation von Marina Bühlmann, welche ihres Zeichens die Leitung der Veranstaltungen von Carola Krienbühl übernimmt. Für Marina Bühlmann steht im nächsten Jahr eine besondere Aufgabe an, wenn der FC Aegeri sein 75-jähriges Bestehen mit Aktivitäten feiern wird. Die verbliebenen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gleiches gilt für alle Kommissionsmitglieder, Revisoren und Ressortchefs. Wie viele andere Vereine in der Region, beklagt auch der FC Aegeri Vakanzen. Gemäss der GV-Publikation müssen die Ämter von fünf Funktionären noch besetzt werden. Auch sucht man stets nach Schiedsrichtenden sowie Personen für die Spielleitung.

Zu den Ehrenmitgliedern des Vereins gesellen sich zwei neue Persönlichkeiten: Jeannine Waser für ihre zehnjährige Tätigkeit in der Fussballschule und viele Helferdienste in verschiedenen Funktionen und Peter «Sebi» Nussbaumer für seine 15-jährige Tätigkeit als Betreuer und Goalietrainer der ersten Mannschaft.

Für den FC Aegeri: Fabio Kobel