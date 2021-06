Vereine FDP-Mitglieder treffen sich wieder in echt Anfang Juni konnte die Sektion der FDP Top 60 des Kantons Zug ihre GV endlich wieder physisch durchführen.

Die Mitglieder der FDP Top 60 trafen sich seit langem wieder einmal physisch. Bild: PD

Eine stattliche Anzahl interessierter Mitglieder der FDP Top 60 Zug traf sich in diesem Jahr in Unterägeri in der Ägerihalle. Die Traktandenliste konnte speditiv behandelt werden, und alle Geschäfte wurden einstimmig genehmigt. Anschliessend an die GV erfuhren die Anwesenden von Nikolas Fontana, Direktor der Klinik Adelheid, was es heisst, die Herausforderungen einer Rehaklinik zu bewältigen. Die Klinik betreut etwa 2000 Patienten pro Jahr. Für alle ist es das Ziel, möglichst schnell wieder fit zu sein, sodass eine Rückkehr nach Hause möglich ist.

Die Herausforderungen, um dies zu ermöglichen, sind vielfältig: gutes, qualifiziertes Personal, Konkurrenzfähigkeit, Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, ausreichende Finanzierung, Kampf gegen die Bürokratie und nicht zuletzt Mithalten mit dem technologischen Fortschritt. Der interessante Einblick in die Führung dieser wichtigen Zuger und Zentralschweizer Rehaklinik stiess auf grosses Interesse.

Den Abend rundeten die beiden Ägerer Politiker Fridolin Bossard und Peter Letter mit einem kurzen Einblick auf ihre Arbeit ab. Fridolin Bossard, FDP-Gemeinderat in Unterägeri, liess in die Raumplanungsentwicklung blicken, mit welcher sich der Rat und die Gemeinde aktuell befassen. Peter Letter, FDP-Kantonsrat aus Oberägeri, zeigte auf, was es alles braucht, damit die Legislative des Kantons zu zielführenden Entscheiden kommt. Der nächste Anlass der FDP Top 60 findet am 29. Juni in Zug statt. Ständerat Matthias Michel wird dann über den aktuellen Stand der AHV-Revision informieren. Gäste sind willkommen.

Für den Vorstand FDP Top 60: Barbara Strub