Vereine Frauensportverein Frohmut Zug tritt aus Verbänden aus Der Frauensportverein Frohmut Zug hat seine 92. Generalversammlung abgehalten.

An die GV kamen mehr Frauen, als vom Vorstand erwartet. Bild: PD

Gut gelaunt trafen kürzlich nach und nach 35 Turnerinnen des SVKT Frauensportvereins Frohmut Zug im Restaurant Fontana in Baar ein, um an ihrer 92. Generalversammlung teilnehmen zu können. Nachdem die Generalversammlung im letzten Jahr nicht physisch stattfinden konnte, freuten sich alle, dass es in diesem Jahr wieder möglich war. Zur grossen Freude kamen mehr Besucherinnen, als der Vorstand erwartet hatte, und trotzdem konnten die Coronamassnahmen eingehalten werden.

Gestärkt durch das feine und sehr freundlich servierte Essen der Eldora Gastronomie AG konnte die Sitzung beginnen. Wichtige Themen standen an wie der Austritt aus den Turnverbänden STV/SVKT, die «Verjüngung» des Vereins und der Rücktritt der Präsidentin. So wurde der Antrag des Vorstandes, aus den Verbänden auszutreten, von allen Turnerinnen angenommen. Nach dem Austritt per 1. Januar 2022 wird somit eine neue Zeit für den Verein anbrechen.

Neuer Auftritt geplant

Eine neue Zeit soll auch für den Auftritt des Vereins beginnen, mit einem neuen Namen und einem neuen Logo. So sollen auch wieder jüngere Frauen angesprochen werden. Dieses Vorgehen unterstützte die Mehrheit der Versammelten. Die Präsidentin Cony Lötscher schlug hierzu einen Wettbewerb vor. Ideen werden bis Ende Jahr gesammelt, einige sind bereits eingereicht worden.

Nach sechs turbulenten und kräftezehrenden Jahren hat Präsidentin Cony Lötscher zudem ihre Demission eingereicht. Sie hat ihr Amt seriös und mit viel Elan ausgeführt und dabei auch einiges für den Verein erreicht. Eine Nachfolgerin zu finden, ist schwierig, weshalb sie im Vorstand noch ein Jahr interimistisch aushelfen wird. Nach dem Austritt aus dem Verband wird sich die Vorstandsarbeit aber stark vereinfachen, weshalb wir zuversichtlich sind, eine Nachfolge zu finden.

Modernes Sportprogramm

Auch wenn der Name Frohmut altmodisch daher kommen mag, die Lektionen sind es nicht. Motivierte und bestens ausgebildete Leiterinnen bieten ein modernes Sportprogramm an. Es wäre schön, wenn sich wieder mehr junge Frauen für den Sport in den Vereinen begeistern könnten. In jüngster Zeit wurde vielen bewusst, wie substanziell das soziale Miteinander ist. Vereine können viel dazu beitragen, auch für die erfolgreiche Integration bieten sie sich an. Interessierte Frauen jedes Alters sind eingeladen, sich unter www.frohmut-zug.ch ein Bild zu machen.

Für den Verein Frohmut Zug: Bernadette Nehlig