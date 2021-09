Vereine Hofmann ist neuer Zunftmeister der Zunft der Bauleute der Stadt Zug Am Hauptbott gab Zunftmeister Daniel Schwerzmann nach neun Jahren sein Amt samt Zunftmeisterkette weiter an Meister Philipp Hofmann.

Daniel Schwerzmann (links) und Philipp Hofmann. Bild: PD

Die Zunft der Bauleute der Stadt Zug hat wie jedes Jahr am 25. September ihr Hauptbott durchgeführt (Generalversammlung). Dieser Anlass wird am Namenstag des Heiligen Niklaus von Flüe durchgeführt, dem Schutzpatron der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der Zunft der Bauleute der Stadt Zug. Die Bauleutezunft beging dieses Jahr ihr 80. Jubiläum seit ihrer Neugründung. Um 9 Uhr feierten die Zünfter unter dem Vorsitz von Stadtpfarrer Reto Kaufmann Gottesdienst in der Liebfrauenkappelle in Zug. Ab 9.45 Uhr folgte ein Fussmarsch mit Begleitung von Tambouren durch die Zuger Altstadt.

Daniel Schwerzmann tritt nach neun Jahren ab

Am Hauptbott (Generalversammlung) gab Zunftmeister Daniel Schwerzmann nach neun Jahren sein Amt samt Zunftmeisterkette weiter an Meister Philipp Hofmann.

Für die Zunft der Bauleute der Stadt Zug: Tobias Moser