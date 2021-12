Vereine Josef Ribary wird nach 23 Jahren aus der Gemeindepräsidenten-Konferenz der Zuger Gemeinden verabschiedet Josef Ribary stand der Konferenz in den Jahren 2009 bis 2014 als Präsident vor.

23 Jahre war Josef Ribary teil der Gemeindepräsidenten-Konferenz der Zuger Gemeinden (GPK) und hat mit viel Tatkraft mitgewirkt. Als aufgeschlossener und selbstbewusster Politiker konnte er seine Meinung standhaft vertreten und lösungsorientiert an Probleme herantreten. Als gelernter Landwirt blieb er stets bodenständig und durch das regelmässige Schwimmen im Ägerisee behielt er immer einen kühlen Kopf. Von seinem Engagement durften nicht nur diverse Vereine und Verbände profitieren, sondern auch die GPK. Josef Ribary stand der Konferenz in den Jahren 2009 bis 2014 als Präsident vor und hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen zur guten Zusammenarbeit unter den Gemeinden und dem Zuger Regierungsrat beigetragen.

Josef Ribary (vierter von links) verlässt die GPK nach 23 Jahren. Bild: PD

An ihrer letzten Sitzung im Jahr 2021 in Zug verabschiedete die GPK Josef Ribary am Freitag aus ihrer Reihe. Ribary wird ungerne gehen gelassen, gleichzeitig gönnen ihm seine Kollegin und seine Kollegen den wohlverdienten Ruhestand und wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute sowie beste Gesundheit.

Für die Gemeindepräsidenten-Konferenz Zuger Gemeinden: Ivo Krummenacher