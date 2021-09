Vereine Kids-Kleiderbörse Cham spendet Geld an Familienhilfe Im vergangenen Jahr hat der Verein Kids-Kleiderbörse Cham die Familienhilfe in Zug mit einer Spende berücksichtigt.

Seit über 50 Jahren bietet der Verein Kids-Kleiderbörse Cham Familien in Cham und Umgebung die Möglichkeit, zeitgemässe, schöne und günstige Kinderartikel in Grössen vom Baby bis zum Teenie zu kaufen. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die gebrauchten Artikel vor dem Wegwerfen gerettet und erwachen zum zweiten Leben.

Alle Mitarbeiterinnen der Kleiderbörse arbeiten ehrenamtlich mit viel Engagement und Idealismus. Aus den Einnahmen der verkauften Artikel fliessen 20 Prozent Kommission an den Verein. Ein grosser Teil geht an Institutionen oder wird für wohltätige Zwecke in der Region eingesetzt. So sind in den letzten 50 Jahren schon mehr als 60'000 Franken gespendet worden.

Spende für Familienhilfe Zug

Der gemeinnützige Verein Familienhilfe Zug unterstützt seit über 60 Jahren Familien und Einzelpersonen in schwierigen Lebenssituationen im Kanton. Die Familienhilfe verwaltet den gespendeten Betrag und setzt diesen zielgerichtet für Familien in Not ein. Weitere Informationen zum Verein gibt es auf www.kidskleiderboerse-cham.jimdo.com.

Für die Kids-Kleiderbörse Cham: Manuela Blattmann