Vereine Kirchenchor Walchwil blickt auf Jubiläumsjahr zurück Trotz Pandemie fanden die Proben 2021 immer statt. Die Jubiläumsauftritte mussten aber verschoben werden.

Der Kirchenchor Walchwil führte dieses Jahr seine Chorversammlung wieder im Präsenzmodus durch. Erstmals nahmen der neugewählte Kirchenratspräsident, Toni Rust, und der neue Präses, Benjamin Meier, live an der Versammlung teil. Zum Gedenken des im Alter von 91 Jahren verstorbenen Ehrenpräsidenten Eugen Lüönd erhoben sich die Anwesenden zu einer Schweigeminute.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Javier Adame (Ehrenmitglied und Co-Präsident), Maria Arnold, Margrit Bissig, Lora Bucher (Ehrenmitglied), Sven Hansen, Vreny Husi und Barbara Hürlimann.

Proben fanden online statt

Im letzten Vereinsjahr wurden trotz der Pandemie die Probearbeiten dank der von Sven Hansen organisierten Onlineproben nie unterbrochen und auch ungeimpfte oder besonders gefährdete Personen konnten teilnehmen. Zudem blieb der Zusammenhalt mit Hilfe wöchentlicher Newsletter erhalten. Es mussten jedoch einzelne musikalische Gottesdienstbegleitungen abgesagt und zwei vorgesehene Jubiläumsauftritte zum 130-jährigen Bestehen des Kirchenchores auf das aktuelle Vereinsjahr verschoben werden. Das eigens für das Jubiläumsjahr verfasste Werk «teneo!» von David Lang wird nun am 1. Juli um 20 Uhr auf der Freien Bühne vor dem Pfarreizentrum in Walchwil (bei schlechter Witterung im Gemeindesaal) aufgeführt. Dazu gibt es humorvolle und besinnliche Lieder von David Lang. Eine zweite Aufführung ist an der Zuger Chornacht 2022 am 10. September in der Kirche St.Oswald in Zug.

Eine reichhaltige Werkpalette für 2022

Chorleiter Peter Werlen präsentierte im Musikprogramm 2022 eine reichhaltige Werkpalette. Diese reicht von Kirchenliedern aus dem Kirchgesangsbuch, der Gounod Messe brève Nr. 7 über Choräle aus der Joannespassion von J.S. Bach, der Dvorak Messe in D, Gesänge aus der Ostkirche, Jenkins Requiem, einem Adventskonzert, der Pastoralmesse in G von Karl Kempter bis zu den erwähnten Werken von David Lang. 2023 ist vorgesehen, mit dem Blasorchester Siebnen ausgewählte Stücke aus der Oper «Carmen» von Georges Bizet im Kanton Zug und im Kanton Schwyz aufzuführen.

Für den Kirchenchor Walchwil: Roland Diener