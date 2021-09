Vereine Kleiderbörse Hünenberg hat neues Abwicklungssystem Die Hünenberger Kleiderbörse hat nach längerer Pause wieder stattfinden können.

Die Kleiderbörse fand diesmal mit Zertifikatspflicht statt. Bild: PD

Nach längerer, coronabedingter Pause fand am vergangenen Mittwoch die Hünenberger Kleiderbörse statt. Auf den ersten Blick war alles wie gewohnt. Angekündigt wurde die Börse wie immer mit farbigen Plakaten und sie fand im Saal Heinrich von Hünenberg statt. Situationsbedingt allerdings leider ohne das beliebte «Börsenkafi» im Foyer, dafür mit mehr Platz und mit Zertifikatspflicht. Obwohl anfänglich Skepsis vorherrschte, ob die Börse auf diese Weise überhaupt durchgeführt werden könne, wurde der Anlass ein Erfolg. Die Verkäuferinnen waren dankbar, wieder verkaufen zu können. Dies nicht nur, um einen Zustupf zu erhalten. Oft auch stand dabei die Nachhaltigkeit im Vordergrund, weil Kinder bekanntlich schnell wachsen und deshalb viele Kleider nach einer Saison noch wie neu aussehen. Die Besucherinnen genossen einen entspannten Einkauf bei angenehmer Atmosphäre ohne Maske. Und trotz fehlendem Kaffee und Kuchen gab es zahlreiche kleine Plaudereien zwischen den Tischen.

Grosse und durchwegs positive Beachtung fand das neue Börsensystem. Freiwillig und mit viel Engagement wurde dieses entwickelt vom Partner der Leiterin der Kleiderbörse Hünenberg. Der professionelle Informatiker entwickelte das technisch komplexe System auf die Bedürfnisse des Börsenteams abgestimmt und massgeschneidert für die Kleider- und Spielwarenbörse.

Neu ist eine Erfassung online möglich

Die Verkäuferinnen können neu ihre Artikel online erfassen, diese verwalten und danach standardisierte Etiketten zur Bezeichnung der Artikel elektronisch ausdrucken. Ihre so bezeichneten Artikel bringen sie dann am Morgen der Börse an die Annahme. Dort werden die Sachen durchgesehen und anschliessend übersichtlich nach Grösse im Saal präsentiert. Am Nachmittag wählen die Käufer ihre Artikel aus und bringen sie zur Kasse. Dort werden die Etiketten mittels Strichcode und Scanner eingescannt und es wird automatisch der zu bezahlende Betrag angezeigt. Bezahlt werden kann natürlich neu auch mit Karte. Und gleichzeitig berechnet im Hintergrund das Börsenprogramm denjenigen Betrag, der an die Verkäuferinnen für ihre gebrachten Waren am Abend ausbezahlt werden muss.

Zudem kann jede Verkäuferin bereits am Nachmittag von zu Hause aus online nachsehen, welcher von ihren Artikeln verkauft wurde. 80 Prozent ihres verkauften Betrags darf die Verkäuferin am Abend abholen und 20 Prozent gehen an den Hünenberger Frauenverein Kontakt. Dieser verwendet den Zustupf für interne Anliegen und für Spenden an ausgewählte Organisationen.

Dank des ausgeklügelten Programms kann nun ebenfalls Statistik geführt werden. Börsen aus verschiedenen Jahren können miteinander verglichen werden. So lässt sich feststellen, welche Artikel gut und welche weniger gut verkauft werden. Es ist auch ersichtlich, welche Grössen am beliebtesten sind. Daraus ergeben sich wieder ganz neue Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung der Börse. Selbstverständlich darf neben aller Technik nicht vergessen werden, dass die Börse getragen wird durch zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer, ohne die ein Börsentag nicht möglich wäre. Dies beginnt beim Aufstellen der Tische durch das Heirisaal-Team und endet beim Geldauszahlen am Abend. Ein grosses Dankeschön allen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Für den Verein Kontakt und die Kleider- und Spielwarenbörse Hünenberg: Sonja Hübscher