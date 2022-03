Vereine Männerchor Hagendorn hat ein volles Programm Der Verein hat zwei schwere Jahre hinter sich. Noch erfreulicher also, dass heuer einiges ansteht.

Vor kurzem konnte sich der Präsident Ruedi Schicker freuen, nach einem Jahr ohne GV endlich wieder 26 aktive Sängerkameraden und die Dirigentin Silvia Baroni Scheurenberg zur ordentlichen Generalversammlung begrüssen zu dürfen. Die vergangenen zwei Vereinsjahre waren nicht einfach. Es brauchte sehr viel Flexibilität und gegenseitiges Verständnis, um einen einigermassen ordentlichen Vereinsbetrieb aufrechterhalten zu können. Das traditionelle Konzert und Theater in der Mehrzweckhalle in Hagendorn musste leider zweimal abgesagt werden.

Nach 38 Jahren Vorstandsarbeit, davon 22 Jahre als Vereinspräsident, trat Herbert Föllmi von seinen Ämtern zurück. Mit einem launigen Gedicht und einem Geschenk verdankte der Präsident die wertvolle Arbeit und die unschätzbar grossen Leistungen von Herbert Föllmi für den Verein. Als neues Vorstandsmitglied wurde Heinz Peer gewählt. Mit der Ernennung zum Ehrenveteranen Chöre Innerschweiz und einer Wappenscheibe wurden die 50 Jahre aktive Mitgliedschaft des Sängerkameraden Bruno Keiser gewürdigt. Urs Gasser, Heinz Peer und Anton Burch wurden für ihre 35 Jahre aktive Mitgliedschaft als eidgenössische Veteranen der Schweizerischen Chorvereinigung ausgezeichnet.

Präsident Ruedi Schicker überreicht dem Ehrenveteranen Bruno Keiser eine Wappenscheibe. Bild: PD

Das Jahresprogramm 2022/2023 verspricht sehr viel Abwechslung. Bereits am 15. Mai findet ab zehn Uhr auf dem Schulhausareal Hagendorn, gemeinsam mit der Trachtengruppe Cham-Ennetsee, ein Frühschoppenkonzert mit Festwirtschaft und musikalischer Unterhaltung statt. Höhepunkt des Vereinsjahrs wird die Teilnahme des Chors am Schweizer Gesangsfestival vom 28. Mai in Gossau sein.

Geistliche Lieder für den Gottesdienst

Am 3. Juli bereichert der Männerchor Hagendorn, gemeinsam mit dem befreundeten Chor aus Hämikon, zudem den Gottesdienst in der Klosterkirche in Einsiedeln mit geistlichen Liedern. Nach den Sommerferien wird optimistisch und zuversichtlich mit den Proben für das Konzert und Theater im Januar 2023 gestartet.

Für den Männerchor Hagendorn: Ruedi Vogt