Vereine Mediation: Eine Alternative zum Gang vors Gericht Der Verein Mediation Zug bietet aussergerichtliche Einigungsverfahren an.

Der Verein Mediation Zug war und ist vorausschauend, wurde er doch drei Jahre vor der Entstehung des Tages der Mediation gegründet. Seit der sogenannten Wiener Erklärung im Juni 2013 gibt es nämlich auch den «Tag der Mediation» – nämlich am 18. Juni.

Ziel des Vereins ist die Förderung und Bekanntmachung von Mediation in allen gesellschaftlichen Bereichen im Kanton Zug. Dies war in der Gründungszeit dringend nötig, denn damals wurde Mediation gerne mit Meditation verwechselt und die (falsche) Meinung, dass man sich dabei gegenseitig die Hände hält und nur über Gefühle spricht, vertreten. Dem ist in der Tat nicht so. Mittlerweile ist Mediation ein etabliertes Konfliktlösungsverfahren, das in verschiedenen Tätigkeitsbereichen zur Anwendung kommt.

In der Schweiz erfuhr der Bekanntheitsgrad der Mediation eine Wende, als vor zehn Jahren die Möglichkeit einer Mediation anstelle des Schlichtungsverfahrens in der Schweizerischen Zivilprozessordnung eingeführt wurde. Seither werden deutlich mehr Streitigkeiten anhand von Mediation gelöst.

Der Vorstand des Vereins Mediation Zug. Bild: PD

Das Verfahren ist dabei freiwillig. Mit Hilfe einer unabhängigen, allparteilichen Vermittlungsperson können die Parteien ihren Konflikt eigenverantwortlich lösen und individuelle, massgeschneiderte Lösungen finden. Das Mediationsverfahren hat verschiedene Vorteile. Besonders geeignet ist es dort, wo zerstrittene Parteien auch in Zukunft miteinander zu tun haben. Sei es beispielsweise in der Arbeitswelt, der Verwaltung, in der Wirtschaft, bei Ehescheidungen, in welche Kinder involviert sind, im schulischen Bereich oder auch unter Nachbarn.

Die Mediation als Streitschlichtungsmethode einzusetzen, lohnt sich immer. Sollte sich das Verfahren nicht als zielführend erweisen, kann es jederzeit abgebrochen werden. Der Weg ans Gericht steht weiterhin offen. Die Mediation bildet eine wertvolle zusätzliche Chance zur Konfliktlösung.

Faire Vereinbarung als Ziel

Bevor also ein Streit vor Gericht austragen wird, sollte man auch über eine Mediation nachdenken. Im Mediationsverfahren richtet sich der Blick in die Zukunft. Dies stets mit dem Ziel, faire, rechtsverbindliche und auch tragfähige Vereinbarungen zu finden. Der Verein Mediation Zug ist Ansprechpartner für Personen und Unternehmen, die sich mit Konfliktsituationen konfrontiert sehen. Weitere Infos gibt’s dazu unter www.mediation-zug.ch.

Für den Verein Mediation Zug: Helen Gisler