Vereine Niemand ist zu klein, um zu helfen Die Schultheks sind gepackt: Eine Religionsklasse von Steinhausen hat Schulmaterialien gesammelt, um ein Projekt für Lettland zu unterstützen.

Unter dem Motto «Care & Share Coffee» führte die Evangelische Freikirche Zug am 7. Mai 2022 zum 4. Mal eine Hilfsgüter-Sammlung für das Schweizer Hilfswerkes Global Aid Network (GAiN) durch. Nebst verschiedenen Hilfs­gütern durfte Daniela Seitz eine ganz besondere «Spende» der 2. Religionsklasse von Steinhausen entgegennehmen.

Dorothee Leisinger (links) übergibt den Schulthek an Daniela Seitz. Bild: PD

«Es war ein Projekt, das den Schülern der 2. Religionsklasse von Steinhausen viel Spass gemacht hat», so die Religions­lehrerin Dorothee Leisinger. Wie immer in der Fastenzeit wurde ein Thema, das über den Schweizer Gartenzaun hinausgeht, unterrichtet. Bei der Suche nach einem passenden Thema stiess Frau Leisinger auf das Schulthek Projekt für Lettland.

Schülerinnen und Schüler haben Schultheks gepackt

In drei Lektionen beleuchtete sie verschiedene Aspekte von Lettland. Unter anderem, dass es viele kinderreiche Familien in ländlichen Gebieten gibt, die arm sind. Die Menschen dort geben ihr Geld zuerst für Nahrungsmittel aus. Wenn dann noch etwas übrig ist, kaufen sie Kleider oder Medizin. Für eine Schulausstattung der Kinder reicht das Geld meistens nicht. Das bedeutet, dass die Kinder nicht in die Schule gehen können. Die Steinhauser Schülerinnen und Schüler waren darüber sehr betroffen und wollten hier gerne, nach ihren Möglichkeiten, helfen.

Die Lehrerin motivierte die Schülerinnen und Schüler abzuklären, ob irgendwo ein alter Schulthek herumsteht, der nicht gebraucht wird. Es wurden zwei Schultheks gefunden. Dazu brachten die Kinder gebrauchte Schulmaterialien wie Farbstifte, Filzstifte, Lineal, Plüschtiere und Sportbags. Damit es noch etwas persönlicher wurde, gestalteten die Kinder in liebevoller Art die Titelseiten einiger Schulhefte.

Dorothee Leisinger übergab die gefüllten Schultheks Daniela Seitz zu Gunsten von GAiN. Durch GAiN konnten im letzten Jahr knapp 800 gepackten Schultheks nach Lettland, Griechenland und Tansania gebracht werden. Auf den Rücken von vielen Kindern glänzen heute farbenfrohe Schweizer Schultheks.

Nebst weiteren Schultheks konnten an diesem Tag auch verschiedene Hygiene-Pakete für Frauen und Männer, Woll­decken, Schlafsäcke und andere Hilfsgüter entgegengenommen werden. Das Seniorenzentrum Weiherpark von Steinhausen spendete aus seinem Fundus elf Rollatoren und Gehhilfen. ­Diese werden absehbarer Zeit in Flüchtlingscamps in Europa transportiert werden.

Wer Hilfsgüter vorbeibrachte, war herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Somit konnte nach Corona endlich das ursprüngliche Ziel, nämlich Menschen Momente der ­Begegnung zu ermöglichen, ­erfüllt werden.

Für die Evangelische Freikirche Zug: Gabriela Hirt