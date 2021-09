Vereine Pro Audito Zug besichtigt den Spycherhof Für seinen Ausflug hat sich der Zuger Verein Pro Audito ins luzernische Huttwil begeben.

Die Ausflugsteilnehmer trafen auch auf Bündner Oberländer Schafe.

Regenverdächtige Wolken hingen am Himmel, als in Unterägeri, Baar und Zug 24 Personen von Pro Audito Zug den Car von Albisser-Reisen bestiegen. Der Chauffeur Markus Troxler führte uns auf direktem Weg via Autobahn und durch das herbstliche Luzerner Hinterland nach Huttwil. Der Spycherhof wird von der Familie Grädel und etlichen Angestellten als Biobetrieb geführt.

Nicht Milchkühe, Rinder oder Pferde leben dort, sondern Kamele, Alpakas, Lamas, Kaschmirziegen, Wollschweine, Schweizer Hühner, Pommernenten und andere Kleintiere. Hinzu kommen Schafe der Gattung Pro Specie Rara wie das Bündner Oberländer Schaf, das Walliser Landschaf, das Spiegelschaf und das Engadiner Schaf. All diese Tiere dienen auch als Wolllieferanten.

Lärmpegel erschwerte das Verständnis

Die Kamele können für ein Trekking vor Ort gemietet werden, was besonders für Familien, Schulen oder Lager eine interessante Attraktion ist. Ausserdem wird das Übernachten in mongolischen Jurten als aussergewöhnliches Ferienerlebnis angeboten.

Als wichtiger Produktionszweig wird an über hundertjährigen Kardiermaschinen der Schurrohstoff zu hochwertigen Schurwollfliesen für Duvets, Bettauflagen, Kissen und anderes hergestellt. Auch gibt’s Wolle und Filze zum Stricken und Nähen von Kleidungsstücken in allen Farben und Dicken. Eine Augenweide sind die unzähligen genähten und gestrickten Tiere und Gegenstände, schön aufgereiht im grossen Laden.

Nach der Fülle von Informationen wurde nun das verdiente, schmackhafte Mittagessen im hauseigenen Bistro eingenommen. Natürlich erschwerte der laute Lärmpegel kreuz und quer das Verstehen durch die Hörgeschädigten. Mit Lippenlesen und Nachfragen wurde ab und zu der Gesprächsfaden wieder gefunden. Am frühen Nachmittag fuhr der Car weiter ins Emmental, vorbei an blumengeschmückten Bauernhäusern und weidendem Vieh. Da Affoltern mit der Schaukäserei quasi am Weg lag, wurde dort ein kurzer Halt eingelegt, mit der Möglichkeit, allerlei Naturprodukte aus der Gegend einzukaufen. Eine nächste Gelegenheit für ein wenig Einkaufsvergnügen gab es beim Halt in Trubschachen in der Guetz­lifabrik Kambly.

Auf der Heimfahrt durch das Entlebuch erfreute vor allem der Blumenschmuck auf den Bauernhöfen und in den Dörfern das Gemüt. Immer wieder machte der Chauffeur unterwegs auf besondere Gegebenheiten, markante Gebäude oder spezielle Landschaften aufmerksam, was dankbar regis­triert wurde.

Für Pro Audito Zug: Josef Mathis