Vereine Reformierte Kirche Kanton Zug spendet Lebensmittel Die Reformierte Kirche Kanton Zug hat für den Verein Tischlein deck dich im Advent tonnenweise Lebensmittel spenden können.

Ganz genau 3970 Kilo – so viele Lebensmittel konnten von der Reformierten Kirche Kanton Zug nach ihrer Adventsaktion an den Verein «Tischlein deck dich» überreicht werden. Dies war möglich dank der Einnahme von Spenden, Sammelaktionen bei Zuger Unternehmen, aber auch durch das Engagement von Kindern und Jugendlichen, die selbst gebackene Weihnachtsguetzli verkauften und den Erlös weitergaben.

Insgesamt wurden 7654 Kilo Lebensmittel gesammelt und auf 150 Säcke verteilt in Baar und Ägeri abgegeben. Die Reformierte Kirche konnte somit gut die Hälfte der diesjährigen Gesamtmenge beisteuern.

In der Schweiz bleibt die Armut ein Dauerthema

Seit 2012 engagiert sich die ­Reformierte Kirche Kanton Zug für Tischlein deck dich und organisiert jedes Jahr im Advent eine Sammelaktion. Der zuständige Kirchenrat Thomas Bär und Kirchenratspräsidentin Ursula Müller-Wild betonten beim Verteilen in der Ausgabestelle Baar erneut die Wichtigkeit dieses Angebotes: «Armut bleibt leider ein Dauerthema, auch in der reichen Schweiz. Unser Auftrag als Kirche ist es, Menschen in ihrer Not beizustehen und ihnen Hilfe zukommen zu lassen. Wir freuen uns, wenn wir neben Seelsorge, ­Beratung und Begleitung auch solch wichtige Initiativen unterstützen können.»

Seit 1999 rettet die Nonprofit-Organisation Tischlein deck dich qualitativ hochwertige ­Lebensmittel und verteilt sie zusammen mit der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug an armutsbetroffene ­Menschen. Die Lebensmittel­spenden entlasten die mitunter sehr schmalen Haushalts­budgets von Einzelpersonen oder Familien und ermöglichen so zusätzliche Anschaffungen, für die sonst kein Geld mehr vorhanden wäre.

Für die Reformierte Kirche Kanton Zug: Simona Starzynski