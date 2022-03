Vereine Schiess-Sportverein Cham-Ennetsee schaut zurück Der SSV Cham-Ennetsee blickte an seiner Hauptversammlung auch auf die Geschichte seiner Vorgängervereine.

Nach langem fand wieder eine physische Generalversammlung statt. Bild: PD

Es war für die Klub-Kapitäne die letzten zwei Jahre nicht einfach, ihr Vereinsschiff zu lenken. Seit ein paar Wochen weht nun aber wieder eine frische Brise im Tellenland. Das heisst nun auch für den SSV Cham-Ennetsee wieder: volle Kraft voraus. Vergangene Woche fand die jährliche Hauptversammlung der Ennetseer Schützenfamilie im Apart-Hotel statt.

Mit einem letzten Gruss in die Ewigkeit gedachte Präsident Peter Arnet mit der Schützenfamilie der verstorbenen Schützenkameraden Josef Belmont, Jakob Gretener, Paul Wyss, Werner Wäspi und Hans Röllin. In einer filmreifen Diashow führte der Präsident gekonnt durch den interessanten Abend. Auf das Vortragen der diversen Jahresberichte wird verzichtet. Diese können jederzeit auf der Website des SSV Cham-Ennetsee eingesehen werden. Wenn der Aktuarin Karin kurz der Atem stockt, dem Präsidenten ein Lächeln über das Antlitz gleitet und beim enthusiastischen Kassier Rico Gugolz Dollarzeichen in den Augen leuchten, dann ist es gewiss: Die Schatztruhe ist prallvoll. Dem Kassier und dem Vorstand konnte zudem Entlastung erteilt werden, was wiederum von der Versammlung mit freudigem Applaus quittiert wurde.

Bei den Ehrungen stach besonders das langjährige Wirken des Wirtepaars Esther und Josef Litschi hervor. Mit Esther als die «Mutter der Schützenstube» und Sepp als «väterlicher Freund» aller Schiessenden, geniessen die beiden seit 42 Jahren einen hervorragenden Ruf weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Weitere Ehrungen betrafen Erich Würgler, elf Jahre Vorstand, Karin Bachmann, 15 Jahre Vorstand und Pius Huber mit 23 Jahren als Rechnungsrevisor.

Erfolg hält an

Zu Peter Arnets unvergleichlichem Palmarès ergriff Vizepräsident Erich Würgler das Wort: 1966 begann Peter seine Schiesstätigkeit als Jungschütze. 1980 wurde er als Beisitzer in den Vorstand der Standschützen Cham und 1987 als deren Präsident gewählt. Diese Funktion behielt er auch nach der Fusion zum SSV Cham-Ennetsee 2007. Somit kann er zurückblicken auf 56 Jahre Schiesstätigkeit, 42 Jahre als Vorstandsmitglied und 35 Jahre als Präsident. Als Besonderheit konnte er als OK-Präsident bei der 300-Jahr-Feier der Standschützen Cham amten sowie auch als OK-Vizepräsident bei der 400-Jahr-Feier des SSV Cham-Ennetsee. Wer kann von sich schon behaupten, sowohl bei der 300- wie 400-Jahr-Feier seines Vereins dabei gewesen zu sein.

Als Meilensteine in seiner Amtszeit sind weiter zu erwähnen: Die Fusion von fünf Vereinen von Cham, Risch und Hünenberg zum SSV Cham-Ennetsee, die Leistungsvereinbarung mit den erwähnten drei Gemeinden für das ausserdienstliche Schiesswesen, die aktive Mitwirkung in der Organisation von erfolgreichen Zuger Kantonalschützenfesten, und schliesslich die Führung des Vereins durch die ungewisse Zeit mit Corona, welche neue Ideen und Lösungen verlangte.

Gemeindepräsident spricht Dank aus

In einer erfrischenden Ansprache dankte der Chamer Gemeindepräsident Georg Helfenstein den Exponenten des Vereins für das unermüdliche Engagement und liess die Versammlung wissen, dass wiederum eine Tranche «Finanzen» im Zusammenhang mit der Sanierung des Kugelfangs in Niederwil überwiesen würde. Besonders gespannt war man auf die Worte am Ende seiner Rede, welche hiessen: Die Gemeinde Cham offeriert ganz zum Schluss den Kaffee mit Schuss.

Für den SSV Cham-Ennetsee: Hans-Peter Schweizer