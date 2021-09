Vereine Senioren-Wandergruppe Aegerital stattet dem kleinsten Dorf der Schweiz einen Besuch ab Der Tagesausflug der Senioren-Wandergruppe Aegerital führte die Reiselustigen ins urnerische Zumdorf.

Die Senioren-Wandergruppe Aegerital war zu Gast in Zumdorf. Bild: PD

Trotz Covid-Zertifikatspflicht durfte Wanderleiter Gaudenz Schweizer am Morgen des 15. Septembers 55 Teilnehmende aus Ober- und Unterägeri im Car und im Kleinbus begrüssen. Die beiden Fahrzeuge mit der kostbaren Ladung, gesteuert von Markus Albisser und Daniel Iten, führten uns via Sattel–Brunnen–Göschenen zum ersten Halt auf den Golfplatz Andermatt.

Im «Swiss House» stärkten sich die Teilnehmenden mit Kaffee und Gipfeli. Einige Personen sahen dann etwas kritisch zum Himmel hoch und bewaffneten sich mit Regenschirmen. Aber dieser Schutzschirm war nicht notwendig, da die Wolken ihre Last noch oben behielten. Zu Fuss führte die Reise der Reuss entlang, vorbei an Hospental zum Zielort Zumdorf, dem kleinsten Dorf der Schweiz.

Nur noch drei Einwohner

Im Restaurant Zum Dörfli, dem einzigen Gasthaus im kleinen Ort, überraschte uns das Team von Andreas Schmid mit einem ausgezeichneten Mittagessen. Nach dem Mahl erläuterte uns der Gastwirt in der Kapelle St.Niklaus einige markante Punkte aus der Geschichte von Zumdorf. Einst war das Dorf eine eigene Gemeinde, wurde dann aber im vorletzten Jahrhundert in die Gemeinde Hospental integriert. Das Dorf wurde 1851 von einer Lawine zerstört, aber einige Einwohner kehrten in ihr angestammtes Heim zurück. Heute zählt das Dorf noch drei Einwohner, nämlich die Gastwirte des Restaurants. Die Kapelle St.Niklaus wurde Anfang des 18. Jahrhunderts von einem Vorfahren unseres Gastwirtes, dem in der Gegend sehr bekannten Architekten Bartolomäus Schmid, erbaut. Das Prunkstück ist ein Rosenaltar, erbaut von einem Walser namens Ritz.

Nach dem Fototermin hiess es: einsteigen. Wir hatten Glück, denn nun konnten die Wolken ihre schwere Last nicht mehr tragen. Die Fahrt hinauf zum Tiefenbach und zum Furka-Hospiz war recht interessant, brauchte es doch viel Geschick der Chauffeure, um dem Gegenverkehr auszuweichen. Doch auch diese Problematik wurde perfekt gemeistert. Nach Gletsch bog die Strasse ab, hi­nauf zum Grimsel. Im «Alpenrösli» auf der Passhöhe wurde den Leuten aus dem Aegerital ein reichlichhaltiger Apéro serviert. Einen herzlichen Dank gebührt den Spendern für dieses Abendessen.

Ziemlich schnell durch den Abendverkehr

Via Meiringen und Brünig führte die Reise in den Abendverkehr der Region Luzern. Aber auch hier führten uns die Fahrzeuglenker gut und ziemlich schnell weiter. Kurz vor 19 Uhr erreichte die Senioren-Wandergruppe den Ausgangspunkt im Aegerital. Ein interessanter und abwechslungsreicher Tagesausflug nahm somit sein Ende. Ein weiterer herzlicher Dank gilt dem Leiterteam mit Gaudenz Schweizer, Irène Müller, Alfred Iten und Maurus Nussbaumer für die Organisation der erlebnisreichen Fahrt ins Urnerland. Die Teilnehmenden freuen sich schon jetzt auf die nächste Reise.

Für die Senioren-Wandergruppe Aegerital:

Urs Schnieper