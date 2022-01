Vereine Skiclub St. Jost Oberägeri begrüsst 200 Teilnehmende am Nachtslalom Auf Sattel-Hochstuckli wurde zum achten Mal der Minikipp-Nachtslalom durchgeführt.

Bereits zum achten Mal hat der Skiclub St. Jost Oberägeri den Minikipp-Nachtslalom durchgeführt. Die Sonne schien, die Temperaturen waren eisig und der Schnee kam zum richtigen Zeitpunkt, sodass der Nachtslalom auf Sattel-Hochstuckli mit rund 200 Teilnehmenden durchgeführt werden konnte. Die Piste war perfekt präpariert und wenn notwendig wurde gerutscht und geschaufelt, sodass alle Athletinnen und Athleten mit dem vorhandenen Schnee faire Bedingungen hatten.

Die Fahrerinnen und Fahrer gingen am Nachtslalom voll auf Angriff. Bild: PD

Die Fahrer griffen voll an, sodass einige das Ziel nicht erreichten und andere eindrückliche Zeiten fuhren. Am schnellsten meisterte Alina Meier vom Skiclub Unterägeri die Piste und wurde mit einer Zeit von 48,3 Sekunden Siegerin in der Kategorie Mädchen U14. Bei den Knaben erzielte Robin Tschümperlin (U16) von der RG Zürich Oberland mit 48,33 Sekunden die beste Zeit. Kim Kryenbühl wurde ausgezeichnete Dritte (U10), Maila Woecke Zweite (U12) und Jan Hegner ebenfalls Dritter (U12).

Für den Skiclub St. Jost Oberägeri: Bettina Letter