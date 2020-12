Vereine Sponsorenlauf statt Adventsbacken für die Neuheimer Schulkinder Seit 15 Jahren werden an der Neuheimer Schule am Tag der Kinderrechte Grittibänze gebacken und verkauft. Doch heuer mussten für die Primarschule in Huancayo, Peru, auf sportliche Art Spendengelder besorgt werden.

Die Neuheimer Schülerinnen und Schüler absolvierten in der Turnhalle einen Sponsorenlauf und sammelten so Geld für peruanische Schulkinder. Bild: PD

Coronabedingt gestaltete sich diesmal der Tag der Kinderrechte an der Primarschule etwas anders als üblich. Es beteiligten sich nicht nur die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen, sondern auch diejenigen der 5. und 6. Klassen. Am offiziellen Tag der Kinderrechte lernten die Neuheimer Jugendlichen die Schule Yachay und den Alltag der Schülerinnen und Schüler der peruanischen Primarschule anhand einer Präsentation kennen.

Die Kinder zeigten sich sehr beeindruckt von den äusserst engen und ärmlichen Wohnverhältnissen der Kinder in Peru. Mit Hilfe der Fotos konnten sie sich ein recht genaues Bild über die schwierige Situation, den Fernunterricht via Whatsapp und die Lebensmittelknappheit der Menschen im fernen Huancayo machen. Es war für sie schwer nachzuvollziehen, dass die Schüler über Monate die Wohnungen nicht verlassen durften. Das Fehlen von Essen und Bewegung ist für jeden Jugendlichen nicht gesund und schlägt sich negativ auf die Psyche nieder. Seit kurzem dürfen die Kinder in Huancayo wieder auf die Strasse, doch sie werden das Schuljahr (März bis Dezember) mit Fernunterricht beenden müssen. Auch für die Lehrpersonen in Yachay ist die Situation unerträglich, doch mit viel päda­gogisch-didaktischem Geschick vermögen sie ihre Schüler zu motivieren und zu fördern.

Da dieses Jahr kein Grittibänzbacken stattfinden konnte, wurde erstmals ein Sponsorenlauf zu Gunsten unseres Projekts organisiert. Während einer Turnlektion absolvierten die hochmotivierten Kinder einen Hindernisparcours. Für jede geleistete Runde wurden sie von ihren Sponsoren, die sie im Vorfeld gesucht hatten, entlöhnt. Dieses Geld spendeten sie unserem Förderverein. Alle haben ihr Bestes gegeben, damit möglichst viel Geld zusammenkam.

Im Namen der Verantwortlichen von Yachay danken wir den Neuheimer Lehrpersonen, Kindern und Sponsoren ganz herzlich für den grossen Einsatz.