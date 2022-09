Vereine Tränen und Glück nahe beieinander Ukrainerinnen und Ukrainer haben in Menzingen ein Fest organisiert. Dabei war auch ein Baby, das am 8. August zur Welt gekommen ist.

Ukrainerinnen und Ukrainer haben das Programm zusammengestellt. Bild: PD

An einem Fest in Menzingen zeigten Ukrainerinnen und Ukrainer am Sonntag ein emotional berührendes Unterhaltungsprogramm und gaben vielfältige Einblicke in ihre Kultur, ihre Küche und ihr Leben. Nach einer bewegenden Theateraufführung über den Krieg gab es viel Musik, Gesang, Applaus und Tanz.

Doch wenn man sich umblickte, entdeckte man inmitten des fröhlichen Festbetriebs plötzlich Tränen in den Augen eines Mannes, man sah Frauen mit tränenüberströmten Gesichtern und Kinder, die mit ernsten Mienen regungslos geradeaus starrten. Der Krieg ist zu nah. Herzlich dankten die Geflüchteten den Zugerinnen und Zugern für ihre Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft in der Schweiz.

Auch ein Baby, das am 8. August 2022 in der Unterkunft in Menzingen zur Welt gekommen ist, war am Fest mit dabei. Eine Menzinger Klosterfrau trug das Kind so liebevoll im Arm, als wäre sie seine Grossmutter. Das Baby heisst Viktoria.

Für das Kloster Menzingen: Judith Fischer