Vereine Trychler feiern nochmals Das Eidgenössische Scheller- und Trychlertreffen fand nicht statt – dafür ein Schlussevent.

Leider konnte das 14. Eidgenössische Scheller- und Trychlertreffen aufgrund der Coronapandemie und der dafür auferlegten Massnahmen nie durchgeführt werden. Dies war für alle ein schwerer Schlag. Trotzdem trafen sich vor kurzem das OK und der Trägerverein Trychlerfründe Freiamt mit den Sponsoren zu einem Abschluss-Event. Dieser fand unter Berücksichtigung der Coronamassnahmen statt. Eine bunte Mischung aus OK-Mitgliedern, Trychler-Gruppen und Sponsoren trafen sich, um die vergangenen drei Jahre der Organisation Revue passieren zu lassen.

Die Trychler-Gruppe Rottenschwil liess am Abschlussanlass ihre Trycheln erklingen. Bild: PD / Josef Winiger

Mehr als drei Jahre hat sich das OK auf das Scheller- und Trychlertreffen vorbereitet. Trotz Verschiebung von 2020 auf dieses Jahr waren der Trägerverein Trychlerfründe Freiamt und das OK zuversichtlich. Leider war die Planung dieses Anlasses aber zu unsicher und wurde deshalb trotzdem wieder abgesagt. Rückblickend war dies die richtige Entscheidung, da zu diesem Zeitpunkt ein Anlass in dieser Grössenordnung nicht so einfach möglich gewesen wäre.

Erinnerungen an kleine Anlässe

Das OK und die Trychlerfründe waren damals sehr traurig über diesen Entscheid. Jedoch kann man das Rad nicht zurückdrehen. Alles, was bleibt, sind die Erinnerungen an die kleinen Anlässe, die stattfanden, sowie die vielen Vorbereitungen für das 14. Eidgenössische Scheller- und Trychlertreffen. Am 24. September präsentierte Josef Winiger einige Highlights daraus. Das OK, die Trychlerfründe Freiamt sowie auch die Sponsoren staunten über den grossartigen Einsatz, der in den vergangenen drei Jahren geleistet worden ist.

Das OK und der Trägerverein der Trychlerfründe durften seit der Absage des Anlasses weiterhin auf zahlreiche Sponsoren und Partner zählen. Zusammen mit ihnen und der Solidarität einiger Trychler-Gruppen haben wir es geschafft, den finanziellen Schaden wegzustecken. Wir erwarten einen ausgeglichenen Rechnungsabschluss, was nicht selbstverständlich ist. Diese grossartige Unterstützung schätzen der Trägerverein und das OK sehr. Als ein Zeichen der Dankbarkeit wurde nun der Abschluss-Event durchgeführt. In einer gemütlichen Runde mit viel Trychler-Klängen und Geisselknallen, leckerem Risotto und Grilladen wurde der Anlass bei gutem Wetter draussen durchgeführt. Für alle war es ein perfekter Abschluss.

Nächstes Treffen in Menzingen

Wir wünschen dem OK des nächsten Scheller- und Trychlertreffens in Menzigen viel Freude bei den Vorbereitungen und hoffen auf ein eidgenössisches Treffen ohne Pandemie und Einschränkungen. Denn nur so kann urchig, gesellig und traditionell geschellt werden.

Für das Eidgenössische Scheller- und Trychlertreffen: Loan Schaufelbühl