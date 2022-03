Vereine und Verbände 36 Praxislehrpersonen schliessen an der PH Zug ab Die PH Zug hat drei Dutzend Praxislehrpersonen ihre Zertifikate überreichen können.

Die Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zug (PH Zug) sammeln während ihres Studiums viele Erfahrungen beim Unterrichten im Schulzimmer. In ihren Praktika in Primarschulen und Kindergärten werden sie von erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern begleitet und gefördert. Um die Lehrpersonen auf diese anspruchsvolle Aufgabe als Praxislehrperson vorzubereiten, bietet die PH Zug eine entsprechende Ausbildung an.

Die neuen Praxislehrpersonen der PH Zug. Bild: PD

Vor kurzem konnten nun 33 Lehrpersonen der Primar- sowie drei Lehrpersonen der Kindergartenstufe ihr Zertifikat als Praxislehrperson entgegennehmen. Die frisch Diplomierten unterrichten an Kooperationsschulen der PH Zug in den Kantonen Aargau, Glarus, Zug und Zürich.

Wichtige Rolle bei der Ausbildung

Sie sind nun befähigt, Studierende während ihrer Praktika in den Schulklassen kompetent zu begleiten und deren Unterrichtsweise zu beobachten und konstruktiv zu beurteilen. Die Praxislehrpersonen nehmen bei der Ausbildung der Studierenden eine wichtige Rolle ein. Sie unterstützen sie dabei, die Klasse so zu führen und den Unterricht zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler zielorientiert und mit Freude lernen. Auf den erfolgreichen Abschluss folgt demnächst der Start der sechsten Durchführung der Grundausbildung für Praxislehrpersonen, die zwischen Juni 2022 und März 2023 stattfindet.

Und das sind die erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen: Michèle Baumann, David Beeler, Alexandra Brüesch, Christin Büscherfeld, André Conrad, Sina Dochenchog, Jeannine Fivaz, Flavia Gerig, Sabrina Gmür, Susanne Guerrero, Jessica Günther, Christoph Gwerder, Sina Haas, Johannes Hegglin, Jolanda Hess, Sandra Hort, Manuel Hübscher, Mimoza Idrizi, Erina Müller, Stephanie Notter, Thomas Rothenbühler, Pascale Rüegg, Susanne Schildknecht, Fabian Schmoker, Eliane Semrad, Elvire Sinani, Iva Slongo, Chiara Spaccarotella, Anicia Spielhofer, Karin Staub, Fabienne Stenico, Nina Tornow, Andrée Trautmann, Martina Ulmann, Livia Wismer und Corinne Zopp.

Für die PH Zug: Nicole Suter